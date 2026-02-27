"الإسكان" تعد تقريراً عن أبرز أنشطتها خلال أسبوع

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً بالفيديو جراف عن أبرز أنشطتها خلال الفترة من 21/2/2026 وحتى 26/2/2026.

https://youtu.be/LLISl2uIvB4?si=9oynZ-7bAtGJ-ny9

وجاء في التقرير، أنه في يوم 26/2/2026، وفي إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، ضمن نطاق عمل وزارة الإسكان في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمرافق المنشآت، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسئولي الوزارة ورؤساء الجهات التابعة للوزارة المنفذة للمشروعات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، أن الانتهاء من مشروعات "حياة كريمة" أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة، لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى المعيشة لأهالينا في الريف المصري.

واستعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت الخدمية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى، ونسب الإنجاز بكل محافظة، مشددة على ضرورة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، والتنسيق الكامل لضمان دخول المشروعات الخدمة تباعًا.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات السكنية والخدمات والبنية الأساسية بالأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خلال نتائج جولات مسئولي الوزارة التفقدية بالمشروعات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، استمرار تنفيذ المشروعات التنموية التي تلبي احتياجات المواطنين، وتدعم جهود الدولة في بناء مجتمعات عمرانية حديثة توفر مقومات الحياة الكريمة، موجهةَ بأهمية تعزيز قنوات التواصل الفعّال مع سكان المدن الجديدة، وسرعة التعامل مع كافة الشكاوى والبلاغات.

كما وجهت المهندسة راندة المنشاوي، بتكثيف الجولات الميدانية، ومتابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، ودفع الأعمال للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة.

وفي يوم 25/2/2026 عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا مع المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وسبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، واستعرض الاجتماع آخر الإجراءات الخاصة بتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط"، ومتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية تمهيدًا لبدء التشغيل، بما يحقق الاستغلال الأمثل للمشروع باعتباره أحد المشروعات التنموية والترفيهية الكبرى التي تسهم في تعزيز البعد الحضاري والسياحي للمنطقة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

كما تناول الاجتماع موقف عدد من مشروعات تطوير المناطق غير المخططة، إلى جانب جهود الصندوق في تنفيذ مشروعات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين.

كما تابعت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمناطق الصناعية بمدن العبور، والسويس الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، والتي تشمل رفع كفاءة ومد وتطوير الطرق وشبكات الصرف والمياه، ومداخل ومخارج المناطق الصناعية، بهدف دفع عجلة الاستثمار وتوفير البيئة الصناعية الجيدة.

وصرحت المهندسة راندة المنشاوي، بأن أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمرافق المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، تأتي في إطار رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى البنية التحتية والمظهر العام، بما يدعم تنافسية المنطقة الصناعية ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات.

ووجهت وزيرة الإسكان، بأهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتكثيف فرق العمل بالمناطق ذات الأولوية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتذليل أي عقبات، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة شبكة الطرق ودعم استقرار واستدامة النشاط الصناعي بالمدن الجديدة.

وفي يوم 24/2/2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، في ذات اليوم، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" والخدمات بمدن حدائق العاشر من رمضان، والسادات، والعاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، والعبور الجديدة، والتي يجري تنفيذها في إطار الحرص على توفير السكن الملائم.

وفي هذا الإطار، وجهت وزيرة الإسكان، بتكثيف العمالة والمعدات والتوريدات في مواقع الوحدات الجاري العمل بها، وكذا سرعة إرسال بيانات الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها كاملة المرافق إلى صندوق الإسكان الاجتماعي لمخاطبة المستحقين للوحدات وإنهاء إجراءات التسليم.

كما وجهت الوزيرة، بسرعة تنفيذ الخدمات المتنوعة وفقاً لمخططات المشروعات السكنية، ومراعاة التخطيط الجيد للمشروعات الجديدة، لتواصل المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" دورها في تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وصرحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بأن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" تمثل أهمية قصوى نظراً لكونها تمس حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر لارتباطهم بالسكن، والذي يحقق الاستقرار الاجتماعي ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وتنفيذًا لتوجيهات وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قام المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بزيارة ميدانية إلى محافظة الفيوم، لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار متابعة المشروعات القومية ودفع معدلات التنفيذ.

وفي يوم 23/2/2026، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعا موسعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "حدائق تلال الفسطاط"، مؤكدة أهمية المتابعة الدورية للمشروع والانتهاء منه في أسرع وقت من خلال دفع الأعمال مع الشركات المنفذة، مشددةً على تكثيف العمالة واستكمال الملاحظات بكافة المناطق بالمشروع.

كما شددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من الأعمال واللمسات النهائية بالمشروع، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل التنفيذ، بما يليق بحجم المشروع ومكانته التاريخية.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من مشروعات مدينة السويس الجديدة، والتي يجري تنفيذها في إطار خطة تنموية شاملة تستهدف الارتقاء بكفاءة البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات القومية والخدمية بالمدن الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان، أهمية دفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة، فضلاً عن الالتزام بالمواصفات القياسية للتنفيذ، مشيرةَ إلى أن مدينة السويس الجديدة تقوم على مخطط عمراني يحقق التكامل بين المناطق الصناعية والإدارية والخدمية والسكنية، بما يضمن وضوح الوظائف التخطيطية لكل قطاع، ويعزز من كفاءة استخدام الأراضي وتوزيع الأنشطة داخل المدينة بصورة منظمة.

وفي يوم 22/2/2026، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف تقنين الأراضي المضافة بمدن (الشيخ زايد - سفنكس الجديدة – العبور الجديدة – الشروق – أكتوبر الجديدة – 6 أكتوبر)، وأكدت حرص الوزارة على دفع معدلات الأداء بملف التقنين، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط والقوانين المنظمة، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيقًا للصالح العام، ووجهت بسرعة البت في الطلبات المستوفاة للشروط، واستكمال إجراءات التعاقد، وإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال مراحل التقنين، مع التأكيد على الشفافية والالتزام بالمعايير القانونية والفنية المعتمدة.

وفي إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتصدي بكل حزم للمخالفات البنائية واسترداد حق الدولة، ومواصلة جهود الانضباط العمراني بالمدن الجديدة، تم تنفيذ حملات إزالة لمخالفات البناء والتعديات والظواهر العشوائية بعدد من المدن الجديدة.

وفي يوم 21/2/2026، تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة المياه الرئيسية بمدينة الشروق بطاقة 30 ألف م3/يوم، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة الجاري تنفيذها، وتابعت وزيرة الإسكان خلال الجولة، الإجراءات المتخذة لمجابهة تأثير الاحتياجات الزائدة خلال فصل الصيف من المياه، وأعمال استكمال رفع كفاءة المحطة، بما يشمل الطرق، وأعمدة الإنارة، وأعمال تنسيق الموقع، إلى جانب مراجعة تنسيق الموقع العام للمحطة، كما تفقدت جميع المعدات بالمحطة، فضلاً عن التأكد من كفاءة المولدات والمحركات والطلمبات.

وعقب جولتها بمحطة المياه الرئيسية، تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع سكن مصر بمدينة الشروق، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها، حيث تابعت الوزيرة موقف تنفيذ عدد (9) عمارات سكنية، بالإضافة إلى متابعة أعمال التشطيبات بعدد من الوحدات، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، مع مراجعة نسب التنفيذ الفعلية ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع.

كما تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، منطقة الرابية بمدينة الشروق لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرافق الجاري تنفيذها، وتابعت وزيرة الإسكان الأعمال بمنطقة الرابية والتي تُعد من المناطق المُضافة حديثًا إلى الحيز العمراني لمدينة الشروق، وتقع بالامتداد الشرقي للمدينة، على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 2011 فدان، واستمعت الوزيرة إلى شرحٍ تفصيلي عن المنطقة، حيث تم الانتهاء من إعداد المخطط الرئيسي للمنطقة وتقسيمها إلى 24 مجاورة سكنية، شاملة مناطق الخدمات المختلفة، بما يحقق تخطيطًا عمرانيًا متكاملًا يلبي احتياجات المواطنين.

في إطار الجولة الميدانية التي قامت بها المهندسة راندة المنشاوي وحرصها على متابعة مستوى الخدمات بمدينة الشروق، فقد التقت الوزيرة أحد المواطنين المقيمين بالمدينة واستمعت لطلباته ومقترحاته بشأن بعض الطرق والنظافة وأعمدة الإنارة، موجهة على الفور بسرعة التعامل مع تلك الملاحظات وتنفيذ الحلول العاجلة لها، ومؤكدة أن تحسين جودة الحياة للمواطنين أولوية لا تقبل التأجيل، وتأكيداً على نهج التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم، وفي هذا الإطار وفور انتهاء الجولة، كلف الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، مسئولي جهاز تنمية مدينة الشروق لتنفيذ توجيهات السيدة وزيرة الإسكان على الفور والتعامل مع تلك الملاحظات، والمتابعة المستمرة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الانضباط الكامل بكافة قطاعات المدينة.