صحة الغربية تعلن اعتماد قسم العلاج الطبيعي بمستشفى طنطا العام رسميًا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية اعتماد قسم العلاج الطبيعي بـمستشفى طنطا العام رسميًا ضمن منظومة تدريب البورد المصري، وذلك من جانب المجلس الصحي المصري، ليصبح بذلك أول قسم علاج طبيعي بمحافظة الغربية مؤهل لاستقبال متدربي البورد المصري في تخصص العلاج الطبيعي، وأول مستشفى عام تابع لمديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية يحصل على هذا الاعتماد في التخصص.

توجيهات صحة الغربية



ويأتي هذا الإنجاز الجديد ضمن سلسلة النجاحات التي تحققها المنظومة الصحية بمحافظة الغربية، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بشأن دعم وتطوير المنظومة التدريبية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الاعتماد جاء بعد استيفاء القسم لكافة المعايير الأكاديمية والتدريبية التي وضعها المجلس الصحي المصري، ما يتيح البدء في توزيع المتدربين والمباشرة في تنفيذ البرنامج التدريبي بالمستشفى، مؤكدًا أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الكوادر الطبية ورفع كفاءتها.



وأفادت الدكتورة إيمان قنصوه، مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، أن هذا التطور يأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتوسيع قاعدة الاعتماد التدريبي بالمستشفيات العامة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب الإكلينيكي لأطباء العلاج الطبيعي، بما ينعكس إيجابًا على جودة خدمات الرعاية الصحية.

تحرك تنفيذي



وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة سها الغزالي، مدير اللجنة الفرعية للزمالة المصرية (البورد المصري) بمحافظة الغربية، أن اعتماد قسم العلاج الطبيعي يأتي امتدادًا لسلسلة الاعتمادات التي ينفذها المجلس الصحي المصري داخل المحافظة، حيث تم اعتماد (211) قسمًا ضمن منظومة تدريب البورد المصري، إلى جانب عدد من الأقسام الجاري اعتمادها حاليًا.

وأشارت إلى أن عدد المراكز التدريبية المعتمدة بمحافظة الغربية يبلغ نحو (33) مركزًا تدريبيًا، موزعة بين:

(23) مركزًا تابعًا لمديرية الشئون الصحية، تضم مستشفيات عامة ومركزية ونوعية ومراكز طب أسرة، بإجمالي (120) قسمًا معتمدًا، منها (20) قسمًا بـمستشفى طنطا العام.

(3) مراكز تابعة لهيئة التأمين الصحي.

(4) مراكز تابعة لأمانة المراكز المتخصصة، بالإضافة إلى مركز تابع لأمانة الطب النفسي.

مركز تدريبي تابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.

جامعة طنطا.

تحسين خدمات العلاجية



كما يبلغ عدد التخصصات المعتمدة داخل المراكز التدريبية بمحافظة الغربية نحو (52) تخصصًا، ما يعكس حجم التطور الذي تشهده المنظومة التدريبية بالمحافظة.

وفي ختام البيان، تقدم وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة الفرعية للبورد المصري بالمديرية، وإدارة الطب العلاجي، وإدارة العلاج الطبيعي، مثمنًا جهود إدارة مستشفى طنطا العام وفريق العمل بقسم العلاج الطبيعي، لدورهم البارز في تحقيق هذا الاعتماد، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات العلاجية والتدريبية المقدمة لأبناء محافظة الغربية.