أطيب قلب عرفته.. مي عمر تعلن موعد عزاء والدها برسالة مؤثرة

نعت الفنانة مي عمر، والدها عمر بدر أبو هاني، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت مي عمر ناعية والدها: “إنا لله وإنا إليه راجعون… بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، أنعي وفاة أطيب قلب عرفتُه في حياتي، بابا حبيبي”.

وتابعت أن العزاء سيقام يوم الجمعة الموافق 27 فبراير 2026، عقب صلاة العشاء، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وعرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة 10 من مسلسل الست موناليزا، للفنانة مي عمر، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل الست موناليزا الحلقة 10، ترفض موناليزا (مي عمر) الرجوع إلى حسن (أحمد مجدي) بعدما قتلت شقيقته دفاعا عن نفسها.

وتشهد الحلقة، إجهاض موناليزا في الشهر السادس، بينما تكتشف جو ي بكر، مخطط حسن للاستيلاء على أموالها، وفي نهاية الحلقة تخرج موناليزا من السجن بعد قبول حكم النقض.