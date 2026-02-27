مؤلف روج إسود: في ناس بتدفع علشان مسلسلاتها تنجح على السوشيال ميديا

أكد أيمن سليم، مؤلف مسلسل «روج إسود»، أنه لن ينظم مسابقات للترويج للمسلسل كما يحدث في بعض الأعمال الأخرى، قائلًا: «هناك مسلسلات تدفع أموال من أجل تحقيق نجاح على مواقع التواصل الاجتماعي قبل عرض العمل، وهذا يُعد نوعًا من توجيه الجمهور، لكنها تفشل في الواقع».

وأضاف مؤلف مسلسل «روج إسود»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «إحنا لبعض» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه كتب منشورًا أوضح فيه حجم الجهد الذي بذله في المسلسل، مشيرًا إلى أنه قضى سنوات في المحاكم لرصد قصص حقيقية تعكس ما يحدث في الشارع.

ولفت إلى أن بعض الأعمال تخصص ميزانيات ضخمة للدعاية، لكنه يرفض القيام بأي تصرف مصطنع لدفع الجمهور لمشاهدة العمل، مؤكدًا أن المنافسة بين الأعمال الدرامية أمر طبيعي.

وأشار إلى أنه لا يحب أن ينجح أي عمل بشكل مزيف من خلال توجيه الجمهور أو الاعتماد على المشاركات المدفوعة والمسابقات للترويج له.