مؤلف مسلسل روج إسود: سعيد بردود الأفعال إيجابية منذ الحلقة الأولى

أكد أيمن سليم، مؤلف مسلسل «روج إسود»، أن المسلسل حظي بردود فعل إيجابية منذ عرض الحلقة الأولى، مشيرًا إلى أنه يتابع خلال الأيام القليلة الماضية تعليقات الجمهور باهتمام.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «إحنا لبعض» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن بعض المشاهدين أكدوا أن ما يُعرض في المسلسل يشبه ما مرّوا به في الواقع، فيما أشاد آخرون بالأحداث والمعالجة الدرامية.

ولفت إلى أن ما يحققه المسلسل يُعد نجاحًا شخصيًا له، معربًا عن سعادته بجميع التعليقات، رغم أن العمل لا يحظى بحملة ترويجية كبيرة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المسلسل يضم عددًا من النجوم الكبار.

وأشار إلى أن العمل يضم خمس بطلات، وأن كل واحدة منهن تدرك جيدًا الدور المطلوب منها وتقدمه بأفضل شكل، وهو ما انعكس بوضوح على نجاح المسلسل.