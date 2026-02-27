قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية لـ كبير مستشاري ترامب: نرفض أي محاولات تمس وحدة السودان أو سلامة أراضيه

وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية تطورات الأزمة في السودان
وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية تطورات الأزمة في السودان
فرناس حفظي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا مع مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، وتناول تطورات الأوضاع في السودان وسبل دعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد.

وأطلع الوزير عبد العاطي السيد مسعد بولس على التحركات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي لدعم السودان الشقيق، مشيراً في هذا السياق إلى ترؤس مصر لجلسة مجلس السلم والأمن الوزارية بالاتحاد الأفريقي حول تطورات الأوضاع في السودان، ومنوها أيضا إلى زيارة الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان، إلى القاهرة يوم ٢٨ الجاري والتي عكست الزخم المتنامي في وتيرة التشاور السياسي رفيع المستوى بين البلدين، وأهمية دعم مؤسسات الدولة السودانية والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، فضلاً عن دعم الحقوق المائية للبلدين الشقيقين.

وأكد وزير الخارجية على رفض أي محاولات تمس وحدة السودان أو سلامة أراضيه، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة السودانية ودعم مؤسساتها الوطنية. كما أكد علي أهمية مواصلة الجهود الحثيثة في إطار الرباعية الدولية، معرباً عن التطلع لمواصلة التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة، بما يسهم في دفع جهود التهدئة وتهيئة المناخ لاستئناف المسار السياسي الشامل في السودان.

من جانبه، أعرب السيد مسعد بولس، عن التقدير للجهود التى تبذلها مصر في التعامل مع الأزمة السودانية، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على استمرار التشاور والتنسيق مع مصر، بما يدعم جهود التهدئة ويعزز فرص التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة في السودان.

السودان

أفضل وقت لتناول مكملات الحديد في رمضان لزيادة الامتصاص وتجنب الأعراض الجانبية

أفضل توقيت لتناول الحديد في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

