نائب ترامب يجتمع مع وزير الخارجية العماني وسط تهديدات أمريكية لإيران

من المتوقع أن يجتمع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في واشنطن اليوم، وفقًا لمصدر مطلع على الخطط، في ظل تزايد المخاوف في المنطقة من هجوم أمريكي محتمل على إيران.

وأضاف المصدر لشبكة "إن بي سي نيوز" أن الاجتماع سيضم مسؤولين أمريكيين آخرين أيضًا.

وتجري إدارة ترامب وإيران مباحثات غير مباشرة حول برامج تخصيب اليورانيوم والصواريخ الإيرانية.

وقد أثار احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري تحذيرات في المنطقة، بما في ذلك تهديدها لبعض موظفي سفارتها في إسرائيل بمغادرة البلاد إذا غادروا على الفور.