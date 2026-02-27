صفقة القرن.. الدردير يستفز جمهور الاهلي بعد أنباء انتقال أحمد عبد القادر للزمالك

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي انتقال اللاعب أحمد عبد القادر من الأهلي إلى الزمالك لمدة أربع مواسم تبدأ من الموسم القادم.

أحمد عبد القادر

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صفقة القرن".

وكشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تطورات جديدة في ملف انتقال أحمد عبد القادر لنادي الزمالك، مؤكدًا إتمام الصفقة رسميًا.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "العربية سبورت .. أحمد عبد القادر وقع على عقود إنضمامه لنادي الزمالك لمدة 4 مواسم، في جلسة جمعت وكيله مع عمرو الجنايني وبرعاية ودعم الأستاذ ممدوح عباس الذي تكفل بطلبات اللاعب المادية طول مدة عقده مع الأبيض".

وقع أحمد عبد القادر على عقود انتقاله رسميًا إلى نادي الكرمة العراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بدءًا من يناير الجاري.

وينتهي عقد عبد القادر مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، لكنه رفض تجديد عقده بسبب التفاوت المالي بين العرض المقدم من النادي والمطلوب من اللاعب، حيث عرض الأهلي 17 مليون جنيه للموسم، فيما طلب اللاعب 50 مليون جنيه سنويًا.