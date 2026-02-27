السيتي والريال الأبرز.. موعد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات وديربيات كروية مثيرة، أبرزها مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش مع ريال مدريد الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد & مانشستر سيتي

تشيلسي& باريس سان جيرمان

برشلونة & نيوكاسل يونايتد

ليفربول& جالطة سراي

بايرن ميونخ & أتالانتا

آرسنال & بايرن ليفركوزن

أتلتيكو مدريد& توتنهام

بودو جليمت & سبورتنج لشبونة

موعد مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

وتقام مباريات الذهاب للدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا يومي 10 و11 مارس، بينما تقام مباريات الإياب يومي 17 و18 مارس المقبل.

ويعتمد النظام الجديد على خوض كل فريق ثماني مباريات ضد منافسين مختلفين، بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارج ملعبه، ما أضفى طابعًا أكثر تنافسية قبل الوصول إلى الأدوار الإقصائية الحاسمة.