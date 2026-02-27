قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة ودراجة نارية في بني مزار بالمنيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 27-2-2026
دعاء الإفطار اليوم العاشر من رمضان.. ردّد أفضل الدعوات وقت الاستجابة
حبس المتهم بإطلاق النار وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى الفلسطينيين
لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
السفير الأمريكي السابق بكابول يطالب بالتوصل لحل دبلوماسي بين باكستان وأفغانستان
شوبير يطرح تساؤلا بشأن بطل دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل
دار الإفتاء: الأرملة تقضي عدتها بمنزل الزوجية وذمة المرأة المالية مستقلة شرعًا
عاق ومدمن.. حبس الابن المعتدي بالضرب علي أمه بزفتي 4 أيام | القصة الكاملة
ديربيات قوية ومثيرة في دور الـ16 في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
منتصر الرفاعي

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي أُجريت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهات قوية وديربيات كروية مثيرة، أبرزها مواجهة مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، ضد ريال مدريد، وكذلك صدام تشيلسي مع باريس سان جيرمان.

مواجهات دور الـ16

ريال مدريد × مانشستر سيتي

تشيلسي × باريس سان جيرمان

برشلونة × نيوكاسل يونايتد

ليفربول × جالاتا سراي

بايرن ميونخ × أتالانتا

آرسنال × باير ليفركوزن

أتلتيكو مدريد × توتنهام هوتسبير

بودو جليمت × سبورتنج لشبونة

نظام البطولة الجديد

يعتمد النظام الجديد على خوض كل فريق ثماني مباريات ضد منافسين مختلفين بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع خارج ملعبه، ما أضفى طابعًا تنافسيًا أكثر قبل الوصول إلى الأدوار الإقصائية الحاسمة.

قائمة المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

شهدت مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا تأهل ثمانية فرق مباشرة إلى دور الـ16، بعدما احتلت المراكز الثمانية الأولى في جدول الترتيب، وضمت قائمة المتأهلين كل من، أرسنال الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، وليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي، وسبورتنج لشبونة البرتغالي، بالإضافة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش.

أما مواجهات الملحق، فأسفرت عن تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني على حساب كلوب بروج البلجيكي، وصعود باير ليفركوزن الألماني بعد إقصاء أولمبياكوس اليوناني، كما نجح بودو جليمت النرويجي في تجاوز إنتر ميلان الإيطالي وصيف النسخة الماضية، وتأهل نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على حساب كاراباج، وشهد الملحق كذلك صعود أتالانتا الإيطالي بعد إقصاء بوروسيا دورتموند الألماني، وتأهل ريال مدريد الإسباني على حساب بنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى فوز جالاتا سراي التركي على يوفنتوس الإيطالي، وتفوق باريس سان جيرمان الفرنسي على مواطنه موناكو، ليكتمل بذلك عقد المتأهلين إلى دور الـ16 من البطولة.

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

الدوري الأوروبي

مواجهات نارية.. قرعة دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي

رابطة الأنديةالمصرية المحترفة

الكشف عن عقوبات الجولة التاسعة عشر من دوري nile

الاهلي

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة في مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

