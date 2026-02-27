طفل يسأل: ازاي سيدنا محمد بيسمع ويرد علينا لما نصلي عليه؟.. الشيخ أحمد عصام يجيب

سأل طفل اسمه عمر خلال برنامج «اقرأ وربك الأكرم»: "إزاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيسمع ويرد علينا لما نصلي عليه؟".

وأجاب الشيخ أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في مقامه حياتاً برزخية، لا يعلم حقيقتها إلا الله، وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، مشيراً إلى أن قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على سماع صلوات الخلق والرد عليها أمر يتجاوز تصور البشر، مثلما تتجاوز قدراتهم التقنية.

وأوضح الشيخ أحمد عصام أن العقل البشري قد لا يستوعب بعض الأمور في وقتها، لكن ذلك لا ينفي حدوثها، مستشهداً بمعجزة الإسراء والمعراج، التي صوّرت للنبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس في جزء من الليل، وهو ما لم يستطع المشركون تصوره في زمانهم.

وأضاف أن التطور التكنولوجي الحالي وسهولة متابعة الأحداث بالوقت الحقيقي يجعل من السهل تصديق قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمور التي كانت سابقاً فوق إدراك البشر، مؤكداً أن الله سبحانه وتعالى يظهر آيات تؤيد صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن الكريم.