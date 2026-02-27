قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى الفلسطينيين
لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
السفير الأمريكي السابق بكابول يطالب بالتوصل لحل دبلوماسي بين باكستان وأفغانستان
شوبير يطرح تساؤلا بشأن بطل دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل
دار الإفتاء: الأرملة تقضي عدتها بمنزل الزوجية وذمة المرأة المالية مستقلة شرعًا
عاق ومدمن.. حبس الابن المعتدي بالضرب علي أمه بزفتي 4 أيام | القصة الكاملة
طفل يسأل: ازاي سيدنا محمد بيسمع ويرد علينا لما نصلي عليه؟.. الشيخ أحمد عصام يجيب
انتشار سيارات مستقبل مصر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالغردقة
إمام مسجد السيدة زينب يشرح أفضل الأوقات للصلاة على سيدنا النبي.. فيديو
استطلاع: 57% من الأمريكيين يدعمون إقامة دولة فلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طفل يسأل: ازاي سيدنا محمد بيسمع ويرد علينا لما نصلي عليه؟.. الشيخ أحمد عصام يجيب

أحمد عصام
أحمد عصام
البهى عمرو

سأل طفل اسمه عمر خلال برنامج «اقرأ وربك الأكرم»: "إزاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيسمع ويرد علينا لما نصلي عليه؟".

وأجاب الشيخ أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في مقامه حياتاً برزخية، لا يعلم حقيقتها إلا الله، وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، مشيراً إلى أن قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على سماع صلوات الخلق والرد عليها أمر يتجاوز تصور البشر، مثلما تتجاوز قدراتهم التقنية.

وأوضح الشيخ أحمد عصام أن العقل البشري قد لا يستوعب بعض الأمور في وقتها، لكن ذلك لا ينفي حدوثها، مستشهداً بمعجزة الإسراء والمعراج، التي صوّرت للنبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس في جزء من الليل، وهو ما لم يستطع المشركون تصوره في زمانهم.

وأضاف أن التطور التكنولوجي الحالي وسهولة متابعة الأحداث بالوقت الحقيقي يجعل من السهل تصديق قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمور التي كانت سابقاً فوق إدراك البشر، مؤكداً أن الله سبحانه وتعالى يظهر آيات تؤيد صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن الكريم.

أحمد عصام فرحات مسجد السيدة زينب صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الشهيدة دميانة بالعدوية تحتفي بسيامة القس بيمن سمير وسط محبة الكهنة والخدام

اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين

وسط إقبال ضعيف.. اللجنة العليا لانتخابات المهندسين تتفقد لجان القاهرة

القمح

الزراعة في أسبوع: مساع جادة لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين التكنولوجيا الحديثة

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد