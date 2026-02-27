قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج

المتهم عقب ضبطه وجانب من الواقعة
المتهم عقب ضبطه وجانب من الواقعة
سوهاج _ أنغام الجنايني

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، ملابسات مقاطع فيديو أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت شخصًا يطلق أعيرة نارية ويضرم النيران في سيارة وجرار زراعي بإحدى قرى مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، في مشهد أثار الذعر بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية تداول عدة مقاطع مصورة توثق قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار بشكل عشوائي، قبل أن يشعل النيران في مركبتين زراعيتين داخل نطاق المركز، دون ورود بلاغ رسمي في حينه.

وبالفحص والتحري، تمكنت الجهات المختصة من تحديد مالك السيارة والجرار الزراعي الظاهرين في الفيديوهات، وتبين أنه عامل مقيم بذات القرية بدائرة مركز شرطة دار السلام.

وبسؤاله، اتهم نجل عمه ويعمل سائقًا بارتكاب الواقعة، مؤكدًا وجود خلافات مالية سابقة بينهما تسببت في تصاعد التوتر، وأسفرت التحريات عن تحديد المتهم وضبطه، حيث عثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة، وهو بندقية آلية، تم التحفظ عليها.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة، مبررًا فعلته بوجود نزاع مالي مع المجني عليه، وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الخلاف بين الطرفين لم يكن وليد اللحظة، بل تطور على مدار فترة سابقة قبل أن يتحول إلى عمل انتقامي اتسم بالعنف؛ ما تسبب في خسائر مادية وإثارة حالة من الفزع داخل القرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على السلاح المضبوط، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج ضبط حبس دار السلام

