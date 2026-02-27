قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أطيب قلب عرفته.. مي عمر تعلن موعد عزاء والدها برسالة مؤثرة
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 12 جنديا خلال الهجوم الأفغاني على البلاد

الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني
محمود نوفل

 
أعلن الجيش الباكستاني مقتل 12 جنديا أثناء التصدي لهجوم الذي شنته القوات الأفغانية على مواقع عسكرية تابعة له.

وكانت قيادة الجيش الأفغاني منذ قليل أكدت البدء في عمليات انتقامية استهدفت نقاطا عسكرية باكستانية على الخط الفاصل مع باكستان.

وقالت قيادة الجيش الأفغاني في بيان لها : لن نسمح بمرور أي اعتداء دون رد  وقواتنا قادرة على الدفاع عن وحدة الأراضي الأفغانية.

وأضافت : نحذر النظام العسكري الباكستاني من أن استمرار الهجمات سيقابل برد أكثر حزما.

وختمت قيادة الجيش الأفغاني: في حال زعزعة أمننا فإن قواتنا قادرة على نقل المعركة إلى عمق باكستان بما في ذلك إسلام آباد.

باكستان أفغانستان الجيش الباكستاني الجيش الأفغاني باكستان وأفغانستان

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ارشيفيه

تناولت حبوبا.. فتاة تحاول إنهاء حياتها بإحدى قرى الدقهلية

سياحة بني سويف

46 سائحا يزورون ممشى كورنيش بني سويف ضمن رحلة نيلية بين القاهرة وأسوان

خلاف على إيجار ترابيزة بلياردو.. ينهي حياة رجل بإسراء بورسعيد والأجهزة الأمنية تضبط المتهم

خلاف على إيجار ترابيزة بلياردو.. شاب ينهي حياة رجل في بورسعيد والأمن يضبط المتهم

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد