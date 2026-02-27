الجيش الباكستاني يعلن مقتل 12 جنديا خلال الهجوم الأفغاني على البلاد



أعلن الجيش الباكستاني مقتل 12 جنديا أثناء التصدي لهجوم الذي شنته القوات الأفغانية على مواقع عسكرية تابعة له.

وكانت قيادة الجيش الأفغاني منذ قليل أكدت البدء في عمليات انتقامية استهدفت نقاطا عسكرية باكستانية على الخط الفاصل مع باكستان.

وقالت قيادة الجيش الأفغاني في بيان لها : لن نسمح بمرور أي اعتداء دون رد وقواتنا قادرة على الدفاع عن وحدة الأراضي الأفغانية.

وأضافت : نحذر النظام العسكري الباكستاني من أن استمرار الهجمات سيقابل برد أكثر حزما.

وختمت قيادة الجيش الأفغاني: في حال زعزعة أمننا فإن قواتنا قادرة على نقل المعركة إلى عمق باكستان بما في ذلك إسلام آباد.