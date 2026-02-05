الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الجيش الباكستاني، أعلن مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية.

أعلن الجيش الباكستاني انتهاء العملية الأمنية في إقليم بلوشستان بقتل 216 مسلحا.

وفي وقت لاحق، أفاد الجيش الباكستاني بمصرع 12 مسلحا على الأقل وإحباط محاولة لأخذ رهائن في جنوب غرب البلاد بعد أن هاجم مسلحون مركزا للشرطة.

وقال الجيش الباكستاني، في بيان له، إن المسلحين استهدفوا أيضا مصرفين وسرقوا ملايين الروبيات خلال الهجوم في منطقة خاران بمقاطعة بلوشستان.

وأضاف الجيش في بيانه، أن المسلحين حاولوا أخذ رهائن في مركز الشرطة، لكن رد الفعل السريع لقوات الأمن أجبرهم على التراجع.

كما حدد الجيش المسلحين بأنهم من جماعة "فتنة هندوستان"، وهي عبارة تستخدمها الحكومة للإشارة إلى الجماعات المسلحة في إقليم بلوشستان مثل حركة "تحرير بلوشستان" المحظورة وغيرها من الجماعات الانفصالية.

وزعم الجيش الباكستاني في بيانه أن المسلحين، بمن فيهم الذين قتلوا في الاشتباكات مع القوات الأمنية، مدعومون من الهند، على الرغم من عدم تقديمه أي دليل على ذلك.