الصين تعلق صفقاتها مع بنما.. تفاصيل

أفادت وكالة “بلومبرج” بأن الصين علًقت الصفقات مع بنما بعد أن قضت المحكمة العليا في البلاد بعدم دستورية العقد مع شركة موانئ بنما PPC التابعة لشركة Hutchison ومقرها هونج كونج.

وقضت المحكمة العليا في بنما بعدم دستورية العقد الممنوح لشركة "سي كي هاتشيسون هولدينجز" (CK Hutchison Holdings) التابعة للملياردير لي كا-شينغ، لتشغيل ميناءين بالقرب من قناة بنما، في انتصار لمساعي دونالد ترامب للحد من سيطرة الصين على البنية التحتية الاستراتيجية في أميركا اللاتينية.

وأعلنت المحكمة القرار في منشور قصير على "إنستجرام" ، ما أدخل مزيداً من الغموض على مساعي التكتل الواقع مقره في هونج كونج منذ سنوات طويلة للتخارج من هذه المنشآت.

وفي وقت لاحق ، علقت الخارجية الصينية على حكم محكمة بنما ضد شركة "هاتشيسون هولدينجز" في هونغ كونغ قائلة: بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

وكان رئيس بلدية أرايخان الواقعة عند المدخل الشرقي لقناة بنما أمر بهدم نصب تذكاري صيني يقع عند مدخل القناة، تزامناً مع جهود الولايات المتحدة لتقليص الوجود الصيني في هذا الممر المائي الاستراتيجي، وهو بوابة صينية تقليدية شُيّدت على جسر الأمريكتين، وهو هيكل معدني ضخم يمتدّ فوق الممرّ.

وبُني النصب الصيني عام 2004 ليرمز إلى الصداقة بين البلدين، وتعرض لأضرار هيكلية تشكل "خطراً"، وفق بيان صادر عن البلدية.

لكن رئيس بنما خوسيه راوول مولينو علّق على الواقعة الأحد معتبراً أنها "عمل همجي لا مبرر له، وعمل غير عقلاني لا يُغتفر".

وأعربت السفيرة الصينية لدى بنما شيوي شيوييوان عن أسفها قائلة إنه "يوم أسود لـ300 ألف صيني-بنمي"، مشيرة إلى حزنها الشديد على الصداقة بين البلدين، مؤكدة أن "التاريخ سيتذكر ذلك".



وفي الأشهر الأخيرة هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعادة السيطرة على قناة بنما ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى، مؤكداً أنها خاضعة لسيطرة بكين لأن شركة "هاتشيسون هولدينجز" التي تتخذ في هونغ كونغ مقراً تُدير ميناءين في المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي بموجب امتياز.