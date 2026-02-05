قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الإيراني ينتقد موقف المستشار الألماني تجاه بلاده
هل تشكل القهوة خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم؟.. دراسة توضح
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين
" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر
الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو
مصر تدعو لتخطي أي خلافات لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح الشعوب
إشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار آثار يغسلون 150 مليون جنيه
تضم 32 واعظًا.. «البحوث الإسلامية» يُوفد قافلة دعوية مُوسعة إلى البحر الأحمر لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال
وزير الري: دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظومة العمل بأجهزة وقطاعات الوزارة
مدينة العام السياحية 2026.. أسوان تحصد الجائزة للعام الثاني على التوالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تعلق صفقاتها مع بنما.. تفاصيل

الصين
الصين
محمود نوفل

أفادت وكالة “بلومبرج” بأن الصين علًقت الصفقات مع بنما بعد أن قضت المحكمة العليا في البلاد بعدم دستورية العقد مع شركة موانئ بنما PPC التابعة لشركة Hutchison ومقرها هونج كونج.

وقضت المحكمة العليا في بنما بعدم دستورية العقد الممنوح لشركة "سي كي هاتشيسون هولدينجز" (CK Hutchison Holdings) التابعة للملياردير لي كا-شينغ، لتشغيل ميناءين بالقرب من قناة بنما، في انتصار لمساعي دونالد ترامب للحد من سيطرة الصين على البنية التحتية الاستراتيجية في أميركا اللاتينية.

وأعلنت المحكمة القرار في منشور قصير على "إنستجرام" ، ما أدخل مزيداً من الغموض على مساعي التكتل الواقع مقره في هونج كونج منذ سنوات طويلة للتخارج من هذه المنشآت.

وفي وقت لاحق ، علقت الخارجية الصينية  على حكم محكمة بنما ضد شركة "هاتشيسون هولدينجز" في هونغ كونغ قائلة: بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

وكان رئيس بلدية أرايخان الواقعة عند المدخل الشرقي لقناة بنما أمر بهدم نصب تذكاري صيني يقع عند مدخل القناة، تزامناً مع جهود الولايات المتحدة لتقليص الوجود الصيني في هذا الممر المائي الاستراتيجي، وهو بوابة صينية تقليدية شُيّدت على جسر الأمريكتين، وهو هيكل معدني ضخم يمتدّ فوق الممرّ.

وبُني النصب الصيني عام 2004 ليرمز إلى الصداقة بين البلدين، وتعرض لأضرار هيكلية تشكل "خطراً"، وفق بيان صادر عن البلدية.

لكن رئيس بنما خوسيه راوول مولينو علّق على الواقعة الأحد معتبراً أنها "عمل همجي لا مبرر له، وعمل غير عقلاني لا يُغتفر".

وأعربت السفيرة الصينية لدى بنما شيوي شيوييوان عن أسفها قائلة إنه "يوم أسود لـ300 ألف صيني-بنمي"، مشيرة إلى حزنها الشديد على الصداقة بين البلدين، مؤكدة أن "التاريخ سيتذكر ذلك".


وفي الأشهر الأخيرة هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعادة السيطرة على قناة بنما ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى، مؤكداً أنها خاضعة لسيطرة بكين لأن شركة "هاتشيسون هولدينجز" التي تتخذ في هونغ كونغ مقراً تُدير ميناءين في المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي بموجب امتياز.

الصين بينما المحكمة العليا شركة موانئ بنما ترامب شركة سي كي هاتشيسون هولدينجز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

رخصة القيادة

الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

بولس فهمى

المحكمة الدستورية: منصة رقمية وعليها الأحكام الصادرة خلال الـ 4 سنوات الأخيرة

موائد الرحمن

شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026

وزير الخارجية الفرنسي

وزير الخارجية الفرنسي يزور دمشق لبحث تعزيز التعاون المشترك

بالصور

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد