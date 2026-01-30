قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عالم بالأوقاف: شعبان محطة إيمانية مهمة وتهيئة روحية لاستقبال رمضان
رسميا.. الأهلي يعلن إعارة جراديشار إلى الدوري المجري
مصدر حكومي سوري: الاتفاق مع قسد يهدف إلى توحيد الأراضي وإنفاذ القانون
زيلينسكي: مستعد لأي لقاء مع بوتين ولكن ليس في موسكو أو بيلاروسيا
مصر تعلن دعمها الكامل لجهود القضاء على التنظيمات الإرهابية في وسط وغرب أفريقيا
تجميد ومفيش كأس عالم.. شوبير يصدم إمام عاشور بشأن موقفه في الأهلي
اقتراب مقلق وفرصة ذهبية.. كويكب يتجه نحو القمر| ماذا سيحدث؟
إحتفاء بشهر رمضان.. حمادة هلال عن أغنية والله بعودة: حالة روحانية جميلة
الزراعة تصدر 860 ترخيص تشغيل لأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة خلال يناير
صلاة الضحى.. اعرف كيف تؤديها وماذا تقرأ فيها وآخر موعد لها
قسد تعلن وقف إطلاق النار ودمج قواتها بالجيش السوري على مراحل
تصدى لهجوم 6 مسيرات.. الجيش السوداني يدمر مركبات قتالية للدعم السريع
أخبار العالم

أول تعليق من الصين على حكم محكمة بنما ضد شركة هاتشيسون هولدينجز

محمود نوفل

علقت الخارجية الصينية  على حكم محكمة بنما ضد شركة "هاتشيسون هولدينجز" في هونغ كونغ قائلة: بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

وفي وقت سابق ؛ أمر رئيس بلدية أرايخان الواقعة عند المدخل الشرقي لقناة بنما بهدم نصب تذكاري صيني يقع عند مدخل القناة، تزامناً مع جهود الولايات المتحدة لتقليص الوجود الصيني في هذا الممر المائي الاستراتيجي، وهو بوابة صينية تقليدية شُيّدت على جسر الأمريكتين، وهو هيكل معدني ضخم يمتدّ فوق الممرّ.

وبُني النصب الصيني عام 2004 ليرمز إلى الصداقة بين البلدين، وتعرض لأضرار هيكلية تشكل "خطراً"، وفق بيان صادر عن البلدية.

 لكن رئيس بنما خوسيه راوول مولينو علّق على الواقعة الأحد معتبراً أنها "عمل همجي لا مبرر له، وعمل غير عقلاني لا يُغتفر".

وأعربت السفيرة الصينية لدى بنما شيوي شيوييوان عن أسفها قائلة إنه "يوم أسود لـ300 ألف صيني-بنمي"، مشيرة إلى حزنها الشديد على الصداقة بين البلدين، مؤكدة أن "التاريخ سيتذكر ذلك".

وفي الأشهر الأخيرة هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعادة السيطرة على قناة بنما ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى، مؤكداً أنها خاضعة لسيطرة بكين لأن شركة "هاتشيسون هولدينجز" التي تتخذ في هونغ كونغ مقراً تُدير ميناءين في المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي بموجب امتياز.

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

يلامس الـ 8000 جنيه .. توقعات برلمانية بارتفاع أسعار الذهب

حسام حسن

حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب

طارق السيد

تزامنا مع أزمه إمام عاشور.. طارق السيد يفجر مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي عن نجمي الفريق

مستريح السيارات

تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

الدكتور مجدي يعقوب

مجدي يعقوب يحذر من حالة تحدث للقلب: تقصر عمر الإنسان

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

السفير ماجد عبد الفتاح

الجامعة العربية: لسنا طرفًا في مجلس السلام ولم توجه لنا الدعوة

مدمرة أمريكية

جيش الاحتلال يعلن رسو مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في ميناء إيلات

الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يشيد بدور العاهل المغربي في دعم السلام والاستقرار بالشرق الأوسط

بالصور

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

