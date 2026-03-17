نتنياهو: هناك الكثير من المفاجآت لـ إيران لن نكشف عنها

وفي وقت سابق، أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن هناك كثيرا من المفاجآت لإيران لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وقال: "نزعزع استقرار النظام الإيراني، وكلنا أمل في إعطاء شعب إيران الفرصة لإسقاطه".

وأضاف نتنياهو، في تصريحات له: “قتلنا اليوم في إيران علي لاريجاني وقائد الباسيج غلام رضا سليماني، ونعمل على مساعدة الشعب الإيراني للتحرك ضد النظام”.

وتابع: “مصممون على إحراز النصر، ونوشك أن نصل إلى لحظة نكون فيها قوة عظمى عالمية إلى جانب أمريكا”.