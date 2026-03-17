70 مليون مشاهدة لفيديو نتنياهو في مقهى بالقدس | نفي للشائعة أم مشهد مصنوع بالذكاء الاصطناعي؟ خبير يجيب

في عصر تتسارع فيه الأخبار عبر المنصات الرقمية، لم يعد من الصعب أن تتحول شائعة صغيرة إلى قضية عالمية خلال ساعات. هذا ما حدث تمامًا عندما انتشر مقطع فيديو قصير يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جالسًا داخل مقهى هادئ يحتسي فنجان قهوة ويتبادل الحديث مع أحد مساعديه.

المشهد بدا بسيطًا في ظاهره، لكنه سرعان ما تحول إلى مادة للنقاش والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي. فالفيديو جاء بعد موجة من الشائعات التي تحدثت عن تعرض نتنياهو لمحاولة اغتيال أو إصابته بجروح خطيرة، الأمر الذي دفع كثيرين إلى اعتبار المقطع رسالة غير مباشرة لنفي تلك الأخبار.

غير أن ظهور نتنياهو لم يضع حدًا للتكهنات كما كان متوقعًا، بل فتح الباب أمام موجة جديدة من التساؤلات. فبينما رأى البعض أن الفيديو دليل واضح على أن الشائعات لا أساس لها من الصحة، ذهب آخرون إلى التشكيك في صحة المقطع ذاته، متسائلين عما إذا كان حقيقيًا بالفعل أم أنه نتاج تقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت قادرة على إنتاج فيديوهات يصعب تمييزها عن الواقع.

ظهور مفاجئ داخل مقهى في القدس

المقطع المتداول صُوّر داخل مقهى يحمل اسم "ساتاف" ويقع وسط الغابات على تلال مدينة القدس. ويظهر نتنياهو جالسًا على طاولة خشبية بسيطة بينما يحتسي القهوة ويتبادل الحديث مع مساعده في أجواء بدت هادئة وطبيعية.

اختيار هذا المكان لم يكن عشوائيًا، إذ يقع المقهى في منطقة طبيعية بعيدة نسبيًا عن صخب المدينة، ما يمنح الزائر شعورًا بالهدوء. لكن في حالة نتنياهو، لم يكن الهدوء كاملًا، إذ كشفت لقطات أخرى من الفيديو عن وجود حراسة أمنية مشددة داخل المقهى وخارجه، في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

ظهور رئيس الوزراء في هذا المكان حمل رسالة واضحة مفادها أن حياته تسير بشكل طبيعي، وأن الشائعات التي تحدثت عن اغتياله أو إصابته ليست سوى أخبار مضللة.

مبادرة لدعم جنود الاحتياط

عند التدقيق في تفاصيل المكان الذي صُوّر فيه الفيديو، ظهرت لافتة لافتة للنظر تحمل العلم الإسرائيلي ورقم 12، إلى جانب عبارة مكتوبة باللغة العبرية تشير إلى أن المقهى مملوك لأحد جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

هذه اللافتة ترتبط بمبادرة إعلامية أطلقتها قناة التلفزيون الإسرائيلية كيشت 12 بالتعاون مع الكوميدي الإسرائيلي حنوك داوم، وتهدف إلى تشجيع المواطنين على دعم المشروعات التجارية التي يمتلكها جنود الاحتياط.

وتأتي هذه المبادرة في سياق أوسع يسعى إلى إعادة دمج جنود الاحتياط في الحياة المدنية بعد مشاركتهم في العمليات العسكرية، خاصة في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن الفكرة تقوم على وضع علامة مميزة أمام المتاجر والمقاهي التي يملكها جنود احتياط، بهدف تشجيع الجمهور على دعمها اقتصاديًا.

شائعة الوفاة تشعل مواقع التواصل

قبل نشر الفيديو بساعات، كانت منصات التواصل الاجتماعي تعجّ بأخبار غير مؤكدة عن وفاة نتنياهو أو إصابته بجروح خطيرة. وقد بدأت هذه الشائعات بعد تداول تقارير من وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن احتمال تعرضه لعملية اغتيال.

لم تمضِ وقت طويل حتى انتشرت هذه الأخبار بشكل واسع عبر الإنترنت، حيث أعاد آلاف المستخدمين نشرها دون وجود مصادر موثوقة تؤكد صحتها.

ومع انتشار الشائعة، بدأ كثيرون في البحث عن أي دليل يثبت أو ينفي تلك الادعاءات، ما جعل الفيديو الذي ظهر فيه نتنياهو يحتسي القهوة ينتشر بسرعة هائلة عبر مختلف المنصات الرقمية.

رد ساخر يحمل رسالة سياسية

في الفيديو، يوجه مساعد نتنياهو سؤالًا مباشرًا حول الشائعات التي انتشرت عن وفاته. لكن الرد جاء بطريقة ساخرة وغير مباشرة.

إذ قال نتنياهو وهو يبتسم:

"أنا أموت في القهوة… وتعلم؟ أنا أموت في شعبي."

هذا التلاعب اللغوي بكلمة "أموت" اعتبره البعض محاولة ذكية لنفي الشائعة بطريقة خفيفة الظل، بينما رأى آخرون أن العبارة تحمل رسالة سياسية تهدف إلى إظهار الثقة والهدوء في مواجهة الأخبار المتداولة.

كما اعتبر بعض المحللين أن هذا الأسلوب في الرد قد يكون جزءًا من استراتيجية إعلامية مدروسة تهدف إلى احتواء الشائعات دون منحها أهمية أكبر من حجمها.

70 مليون مشاهدة.. وانتشار غير مسبوق

خلال وقت قصير، حقق الفيديو انتشارًا واسعًا، إذ تجاوز عدد مشاهداته 70 مليون مشاهدة، إضافة إلى مئات الآلاف من التعليقات والتفاعلات.

هذا الانتشار الكبير يعكس حجم الاهتمام العالمي بأي خبر يتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي، خاصة في ظل التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة.

كما يعكس أيضًا مدى سرعة انتشار الشائعات في العصر الرقمي، حيث يمكن لمعلومة غير مؤكدة أن تصل إلى ملايين الأشخاص خلال ساعات قليلة.

موجة شكوك حول الفيديو

ورغم أن الفيديو كان من المفترض أن يضع حدًا للشائعات، فإنه فتح بابًا جديدًا من الجدل، إذ شكك عدد من المستخدمين في صحة المقطع نفسه.

بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ذهبت إلى حد القول إن الفيديو قد يكون مصنوعًا بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويعود هذا التشكيك إلى التطور الكبير الذي شهدته تقنيات "الديب فيك"، التي باتت قادرة على إنتاج مقاطع فيديو شديدة الواقعية لدرجة يصعب معها أحيانًا التمييز بين الحقيقي والمزيف.

صانع محتوى يثير الجدل بتحليل الفيديو

من بين الأصوات التي شككت في الفيديو، برز صانع المحتوى الأمريكي مات والاس، الذي نشر سلسلة من التعليقات عبر منصة "إكس" أشار فيها إلى وجود بعض التفاصيل التي وصفها بالمريبة داخل المقطع.

وقال والاس إنه في البداية اعتبر شائعة اغتيال نتنياهو مجرد "سخافات"، لكنه بعد تدقيقه في الفيديو بدأ يتساءل عما إذا كان قد تم إنتاجه باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة.

وأوضح أنه قام بإبطاء سرعة الفيديو لمراجعة بعض الإطارات، ولاحظ ما وصفه بخلل رقمي في جيب معطف نتنياهو.

كما أشار إلى تفاصيل أخرى قال إنها تستحق الانتباه، مثل حركة القهوة داخل الفنجان وطبيعة الخلفية وحركة أحد الأشخاص الذي يظهر في المشهد مرتديًا كمامة.



خبير سيبراني يحلل الفيديو ويحسم الجدل

في خضم الجدل الواسع الذي أثاره المقطع المتداول، خرج المهندس عمر محمد، الخبير في مجال الأمن السيبراني، ليدلي برأيه الفني بعد تحليل عدد من اللقطات والإطارات داخل الفيديو. وأوضح أن الفحص الأولي لا يقدم دليلاً قاطعًا على أن المقطع مُولّد بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن كثيرًا من التفاصيل الظاهرة تبدو طبيعية إلى حد كبير.

وقال الخبير إن عملية التحقق بدأت بمقارنة موقع التصوير الظاهر في الفيديو مع صور أرشيفية للمقهى الذي يُعتقد أن المقطع صُوّر بداخله، لافتًا إلى أن التصميمات الداخلية للمكان، بما في ذلك ترتيب الطاولات والرفوف وبعض التفاصيل الموجودة في الخلفية، تتطابق بدرجة كبيرة مع الصور المتاحة للمكان الحقيقي. ويرى أن هذا التطابق يعزز احتمال أن يكون الفيديو قد صُوّر بالفعل داخل المقهى وليس في بيئة مولّدة رقميًا.

وأضاف أن تحليل الإضاءة والانعكاسات داخل المشهد أظهر درجة عالية من الاتساق، حيث تبدو الظلال طبيعية ومتوافقة مع حركة الأشخاص داخل اللقطة، كما أن تفاصيل العناصر الصغيرة مثل الأكواب والرفوف وخلفية المكان تبدو واضحة ومتماسكة، وهي أمور غالبًا ما تظهر فيها أخطاء أو تشوهات عندما يكون الفيديو مصنوعًا بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، شدد الخبير على أن عدم وجود مؤشرات واضحة على التزييف لا يعني بالضرورة أن الفيديو خالٍ تمامًا من أي تدخل تقني، موضحًا أن التطور الكبير في تقنيات المعالجة الرقمية قد يسمح بإجراء تعديلات طفيفة يصعب اكتشافها بسهولة، مثل تحسين الصوت أو استبدال الوجه أو إجراء تعديلات بسيطة على الصورة.

وأشار إلى أن أحد السيناريوهات المحتملة هو أن يكون الفيديو حقيقيًا بالفعل، لكنه خضع لبعض التعديلات التقنية المحدودة، وهو أمر شائع في كثير من المقاطع التي تُنشر عبر المنصات الرقمية.



واختتم الخبير أن المقطع المتداول لا يمكن الجزم بأنه مُصنع بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على اللقطات المتاحة فقط، مرجحًا في الوقت نفسه أن يكون فيديو حقيقيًا ربما جرى عليه قدر محدود من المعالجة الرقمية، وهو ما يفسر الجدل الواسع الذي أثاره منذ انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي.



قصة الفيديو الذي ظهر فيه بنيامين نتنياهو يحتسي القهوة داخل مقهى هادئ قد تبدو في ظاهرها حدثًا بسيطًا، لكنها تعكس واقعًا إعلاميًا معقدًا يعيشه العالم اليوم.

ففي زمن تتداخل فيه الحقيقة مع الشائعة، وتصبح فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج محتوى شديد الواقعية، بات من الصعب أحيانًا التمييز بين ما هو حقيقي وما هو مفبرك.

وبينما يبدو أن الفيديو نجح في نفي شائعة اغتيال نتنياهو إلى حد كبير، فإنه في الوقت نفسه فتح بابًا أوسع للنقاش حول مصداقية المحتوى الرقمي وحدود الثقة في ما نراه عبر الشاشات.

وفي الختام، تبقى الحقيقة الكاملة رهينة الأدلة القاطعة، بينما يستمر الجدل في عالمٍ أصبحت فيه الأخبار تنتشر أسرع من قدرتنا على التحقق منها.