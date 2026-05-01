انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة 8 مايو الجاري

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج إنهاء المؤسسة كافة استعداداتها لبدء انطلاق رحلات تفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية استعداداً لموسم حج 1447هـ- 2026م.

انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يوم الجمعة الموافق 8 مايو

ومن المقرر أن تنطلق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يوم الجمعة الموافق 8 مايو الجاري إلى المدينة المنورة، حيث يغادر ما يقرب من 840 حاجا يمثلون محافظات " الجيزة - الغربية- دمياط- القليوبية- السويس" إلى المدينة المنورة استعداداً لبدء مناسك الحج.

ومن جانبه أكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حريصة على متابعة أدق التفاصيل الخاصة ببعثة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، وموجهة بضرورة تذليل أية تحديات أو صعوبات قد تواجه الحجاج كي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

وأوضح عبد الموجود أن الفترة الحالية تشهد تكثيفا للقاءات المشرفين مع الحجاج، وذلك لتوعيتهم بكافة الأمور المتعلقة بأداء المناسك، وكذلك كافة الإرشادات والتعليمات الواردة من المملكة العربية السعودية، موضحا أنه تم إنهاء الإجراءات المتعلقة بتفويج الحجاج عبر المطارات المصرية إلى كل من المدينة المنورة وجدة، وذلك وفق خطة زمنية محددة تنطلق في 8 مايو وتنتهي في 21 مايو الجاري موعد وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة.

وأشار الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إلى أن هناك متابعة مستمرة مع الجانب السعودي للاطمئنان على توافر كافة الخدمات وجاهزيتها لاستقبال الحجاج فور وصولهم إلى الأراضي المقدسة سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، مشددا على أن هناك ثلاثة برامج تم تنظيمها لحج الجمعيات الأهلية هذا الموسم، وجميعها جاهزة لاستقبال الحجاج.