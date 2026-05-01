صانع النهضة.. عيد العمال تقدير لدور العامل في بناء الاقتصاد الوطني

أكد محسن عليوة المفكر العمالي، أن العامل المصري يمثل الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية، مشددًا على أن الاحتفال بعيد العمال ليس مجرد مناسبة، بل رسالة تقدير لكل من يساهم في بناء الدولة ودفع عجلة الإنتاج.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، في برنامج"صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن العامل ليس عنصرًا ضمن عناصر التنمية فقط، بل هو “الباني والمؤسس والحافظ لأي نهضة”، لافتًا إلى أن التاريخ القديم والحديث يؤكدان أن أي دولة لا يمكن أن تتقدم دون الاعتماد على سواعد عمالها.

وأشاد بقرارات الدولة الأخيرة، خاصة صرف منحة للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر، مؤكدًا أنها خطوة مهمة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، داعيًا العمال إلى تسجيل بياناتهم لدى الجهات المختصة للاستفادة من تلك المزايا.

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه يعكس توجه الدولة لتحسين مستوى معيشة العامل، مطالبًا أصحاب الأعمال بالالتزام بتطبيقه كاملًا دون تحايل، لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.

وأوضح أن الدولة نجحت في إدخال العمل عن بُعد ضمن التشريعات الحديثة، مع توفير الحماية القانونية للعاملين عبر المنصات الرقمية، بما يتماشى مع التطورات العالمية وسوق العمل الجديد.