مفكر: العامل المؤسس والمحافظ على النهضة

أكد محسن عليوة، المفكر العمالي، أن عيد العمال يمثل فرحة لكل العمال عبر التاريخ، موضحًا أن العامل هو المؤسس والمحافظ على النهضة، وأنه في التاريخ القديم العامل هو من قام بالبناء، وفي التاريخ الحديث أيضًا العامل هو من قام بالبناء.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، أن مصر تُكرم العمال لما يقومون به، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بصرف 1500 جنيه لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة، وأن هذا الأمر من الأشياء المميزة التي تدعم العمال.



وأوضح أن إكرام العامل واضح من خلال القرارات والقوانين التي تدعمه، فالعامل هو من يقوم بتنمية الثروة، وأن الجميع مهتم بتوفير بيئة أكثر أمانًا للموظف.



وأشار إلى أن الدولة تعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بشكل عام، وأنها كل فترة تقوم برفع الحد الأدنى للأجور، وأن هذا من أجل تشجيع العمال على العمل.

وتباع أن العامل هو أساس البلد، وأن القانون نظم العمل، ومنع العمل الجبري، والتحرش بجميع أنواعه.