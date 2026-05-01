القمر الأزرق وزخات الشهب.. سماء مصر تشهد العديد من الظواهر الفلكية

أعلن الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك ورئيس قسم الفلك السابق بـالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن خريطة أبرز الظواهر الفلكية التي تشهدها سماء مصر خلال شهر مايو، والتي تتنوع بين أطوار القمر، والاقترانات الكوكبية، وزخات الشهب، في مشهد فلكي ثري يجذب هواة الرصد والمتخصصين.

خريطة الظواهر الفلكية في سماء مصر خلال شهر مايو

وأوضح تادرس أن شهر مايو يبدأ بظاهرة اكتمال القمر (بدر شهر ذو القعدة) يوم 1 مايو، حيث يظهر القمر بدراً كامل الاستدارة طوال الليل، وهي فرصة مثالية للتصوير والرصد.

وأشار إلى أن يوم 2 مايو يشهد اقتران كوكب الزهرة مع نجم الدبران، ويمكن مشاهدتهما بعد غروب الشمس وحتى الساعة 9:40 مساء، بينما يقترن القمر يوم 3 مايو مع نجم أنتاريس في مشهد يستمر من 9:50 مساءً وحتى بزوغ الفجر.

وأضاف أن يوم 5 مايو يشهد وصول القمر إلى نقطة الأوج، حيث يبلغ أقصى بعد له عن الأرض بنحو 405,800 كيلومتر، بالتزامن مع ذروة زخات شهب إيتا الدلويات، والتي تعد من الظواهر المميزة لعشاق متابعة الشهب.

وتابع أن القمر يصل إلى طور التربيع الأخير يوم 9 مايو، بينما يمر عند العقدة الصاعدة يوم 11 مايو، قبل أن يصل إلى مرحلة المحاق يوم 16 مايو، معلناً بداية شهر ذو الحجة فلكياً.

ولفت إلى أن القمر يقترب من الأرض في ظاهرة الحضيض يوم 17 مايو، حيث تبلغ المسافة نحو 358,100 كيلومتر، ثم يقترن مع كوكب الزهرة يوم 18 مايو بعد الغروب وحتى 9:55 مساءً.

وأشار تادرس إلى أن يوم 19 مايو يشهد مرور القمر بين كوكبي المشتري والزهرة، بينما يقترن القمر يوم 20 مايو مع كوكب المشتري ونجم بولوكس في منظر بديع بعد الغروب.

كما يشهد يوم 21 مايو اقتران القمر مع عنقود خلية النحل، وهو من أجمل التجمعات النجمية التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة في سماء صافية.

وأضاف أن يوم 22 مايو يشهد وصول كوكب أورانوس إلى وضع التقابل مع الشمس، وهي ظاهرة فلكية مهمة في حسابات الرصد، بينما يشهد يوم 23 مايو اقتران القمر مع نجم ريجولس، بالتزامن مع طور التربيع الأول ومرور القمر عند العقدة الهابطة.

وأوضح أن يوم 27 مايو يشهد اقتران القمر مع نجم سبيكا، قبل أن يختتم الشهر يوم 31 مايو باقتران القمر مجدداً مع نجم أنتاريس.

وأكد تادرس أن ختام الشهر سيكون مميزاً بظاهرة القمر الأزرق، حيث يكتمل البدر للمرة الثانية خلال نفس الشهر، وهو ما يعرف ببدر ذو الحجة، في ظاهرة نادرة نسبياً تجذب اهتمام المتابعين للسماء.

ونصح أستاذ الفلك بمتابعة هذه الظواهر في أماكن بعيدة عن التلوث الضوئي، مع استخدام تطبيقات رصد السماء أو التلسكوبات البسيطة للحصول على أفضل تجربة مشاهدة.