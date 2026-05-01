القمة 132.. موعد مباراة الزمالك والأهلي والقناة الناقلة ومعلقين سوبر

تقام فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة مباراة القمة رقم 132 بين الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية (مجموعة التتويج) في الدوري الممتاز موسم 2025-2026.

موعد القمة

القناة الناقلة

مباراة القمة رقم 132 بين الأهلي والزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة فى المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

ترتيب مجموعة التتويج بالدوري

تحظى المباراة بأهمية كبيرة في ظل الصراع القوي على صدارة مجموعة التتويج، حيث يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

وجاء ترتيب مجموعة التتويج على النحو التالي:

1- الزمالك: 50 نقطة

2- بيراميدز: 47 نقطة

3- الأهلي: 44 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا: 43 نقطة

5- المصري: 37 نقطة

6- إنبي: 36 نقطة

7- سموحة: 37 نقطة

معلقي قمة الدوري

تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تُنقل المباراة عبر قناة «أون سبورت»، بصوت المعلق أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولى، ومؤمن حسن عبر القناة الصوتية الثانية.

كما تُذاع مباراة الزمالك والأهلي في القمة رقم 132 عبر قناة «أون سبورت ماكس» بتعليق بلال علام على القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.