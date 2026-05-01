تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري

استقر المدير الفني للنادي الأهلي، ييس توروب، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المواجهة المنتظرة أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

وتُقام المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة، على استاد القاهرة الدولي، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق حسم اللقب.

وضع الفريقين في جدول الترتيب

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع المتصدر الزمالك، الذي يمتلك 50 نقطة. وتكتسب المباراة طابعًا حاسمًا، خاصة في ظل رغبة الأهلي في العودة للمنافسة بقوة، مقابل سعي الزمالك للحفاظ على الصدارة والاقتراب خطوة جديدة من التتويج.

نتائج الفريقين قبل المواجهة

تأتي هذه المباراة بعد خسارة قاسية للأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، وهو ما يزيد من الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين لتقديم رد فعل قوي. في المقابل، تعادل الزمالك سلبيًا مع إنبي، ما جعله يفقد نقطتين مهمتين، لكنه لا يزال في الصدارة.

ملامح التشكيل المتوقع للأهلي

من المنتظر أن يعتمد توروب على محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاعي مكون من بيكهام، هادي رياض، ياسين مرعي، وأحمد نبيل كوكا. وفي خط الوسط، يتواجد الثلاثي أليو ديانج، مروان عطية، وإمام عاشور، مع دعم هجومي من محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.



وفي خط الهجوم، استقر المدرب على الدفع بطاهر محمد طاهر كمهاجم أساسي، مع إبقاء محمد شريف على مقاعد البدلاء.



