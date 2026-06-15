نواب يرفضون الموازنة: أزمة العلاج مستمرة وأرقام التعليم تثير علامات استفهام

رفض عدد من اعضاء مجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2026_2027.أكد النواب أن هناك كثير من المشكلات تواجه المواطنين في مقدمتها ملف العلاج داخل المستشفيات الحكومية .

قال النائب فريد البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي: إن أرقام مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 مضروبة، وعلى سبيل المثال ما يحدث في ميزانية التعليم.

وأشار النائب فريد البياضي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن ميزانية التعليم في الموزنة العامة للعام المالي 2026/2027 جاءت بـ1.2 تريليون جنيه يعني 6% ما بين التعليم قبل الجامعي والجامعي، مستنكرًا الأرقام دي

وقال البياضي :جبتوا الارقام دي منين أنتم بتشتغلونا ولا بتستعمونا.

فيما رفضت النائبة الدكتور إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد للدولة .

وقالت :لو طرحنا هذا المشروع لمسح واستبيان من الشارع المصري سيتم رفضه .والاهم أن الحكومة سترفض أصلا القيام بهذا الإجراء لعلمها برفض الشارع للموازنة