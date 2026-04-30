عودة الشناوي.. قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري غدا

أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة فريق الزمالك غدا الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة في مجموعة حسم لقب الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي - مصطفى شوبير- حمزة علاء - ياسين مرعي - أحمد رمضان بيكهام - محمد علي بن رمضان - محمود حسن تريزيجيه - محمد شريف - محمد شكري - مروان عطية - حسين الشحات - أشرف بن شرقي - هادي رياض - إمام عاشور - أليو ديانج - أحمد عيد - أحمد سيد زيزو - عمرو الجزار - مروان عثمان - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا.