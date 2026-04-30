الدوري في الملعب.. ضياء السيد: الأهلي قادر على العودة رغم الأزمات الحالية

أكد ضياء السيد، نجم النادي النادي الأهلي السابق، أن فرص الفريق رقميًا في المنافسة على بطولة الدوري ما زالت قائمة، مشيرًا إلى أن هناك أهدافًا واضحة تتعلق بالوصول إلى دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح ضياء السيد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ما يمر به الفريق حاليًا سبق حدوثه في مواسم سابقة، مؤكدًا ثقته في قدرة النادي على إجراء إصلاح شامل يليق باسمه وتاريخه.

وأشار إلى أن هناك أخطاء واضحة في عدة ملفات داخل النادي، تشمل اختيار المدربين واللاعبين، إلى جانب صياغة العقود ورحيل بعض اللاعبين المؤثرين، وهو ما انعكس على مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن بعض الأندية الكبرى عالميًا شهدت تراجعًا في فترات مختلفة مثل ريال مدريد وليفربول، مؤكدًا أن ذلك لا يقلل من قيمة الأهلي أو قدرته على العودة سريعًا.

مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، في تمام الثامنة مساء غدٍ الجمعة الموافق 1 مايو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب.

وتُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري.

اشتعال المنافسة على لقب الدوري

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة الرابعة من مرحلة التتويج، خاصة عقب تعادل الزمالك سلبيًا مع إنبي، وفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الخامسة

يواصل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يزيد من قوة المنافسة في الجولات المقبلة.