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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدواء تعتزم دعم فلسطين بالمستحضرات الطبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع وفد وزارة الصحة الفلسطينية برئاسة الدكتور وائل الشيخ، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، وعضوية كل من الدكتورة حنين النجار، مدير دائرة السياسات والتسعير الدوائي، وبشار مسمار، رئيس وحدة التوريدات والمشتريات، والدكتورة علا عامر، سكرتير ثالث بمندوبية فلسطين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاعين الدوائي والطبي، ودعم جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الصحي الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي ودعم استدامة الخدمات الصحية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور علي الغمراوي الإمكانات التنظيمية والتصنيعية المتقدمة التي تتمتع بها صناعة الدواء المصرية، والدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية في ضمان جودة ومأمونية وفعالية المستحضرات الطبية، وتعزيز توافرها وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

التعاون مع الأشقاء في دولة فلسطين

وأكد الدكتور علي الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم الدعم الفني والتعاون مع الأشقاء في دولة فلسطين، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين، وبما يسهم في دعم المنظومة الصحية الفلسطينية وتعزيز قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات المرضى.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد وزارة الصحة الفلسطينية عن تقديرهم الكبير للدور الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية في دعم القطاع الصحي وتعزيز توافر المستحضرات الطبية، مؤكدين أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك مع الجانب المصري، والاستفادة من الخبرات التنظيمية والرقابية المتقدمة التي تمتلكها هيئة الدواء المصرية، بما يسهم في دعم قدرات النظام الصحي الفلسطيني وضمان استمرارية إتاحة الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى، رغم التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الصحي.

كما ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون المشترك لتلبية احتياجات السوق الفلسطيني من الأدوية والمستلزمات الطبية، لا سيما في ظل التحديات الراهنة والقيود المفروضة على حركة الإمدادات الطبية، بما يسهم في دعم استمرارية الخدمات الصحية وضمان توفير المستحضرات الطبية الأساسية للمرضى.

وتناول الاجتماع فرص تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات في المجالات التنظيمية والرقابية، إلى جانب بحث سبل دعم نفاذ المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية المصرية إلى السوق الفلسطيني، بما يعزز الأمن الدوائي ويسهم في تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم القطاع الصحي الفلسطيني، وبحث آليات تعاون مستدامة تضمن إتاحة الأدوية والمستلزمات الطبية الآمنة والفعالة وعالية الجودة بصورة مستمرة.

يأتي ذلك في إطار التزام هيئة الدواء المصرية بدعم التعاون مع الدول العربية الشقيقة، وتعزيز جهود التكامل الصحي والدوائي، بما يسهم في دعم الأمن الدوائي وتحسين فرص الحصول على المستحضرات الطبية الآمنة والفعالة وعالية الجودة.

Africa Health ExCon 2026 المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي هيئة الدواء المصرية وزارة الصحة الفلسطينية المنظومة الدوائية المستلزمات

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