الدواء توقع مذكرة تفاهم مع وكالة الصيادلة الجزائرية

وقّع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مذكرة تفاهم مشتركة مع الدكتور شريف دليح، المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لتعزيز التعاون في مجالات المستحضرات والمستلزمات الطبية، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الأنظمة التنظيمية والرقابية لدى الجانبين.



وشهد مراسم التوقيع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، تأكيداً على دعم القيادة السياسية للتعاون الإقليمي والقاري في القطاع الصحي، وأهمية الشراكات التنظيمية في تعزيز أمن الدواء واستقرار سلاسل الإمداد.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الفني والتنظيمي في مجالات المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات الرقابية، بما يسهم في دعم كفاءة المنظومات التنظيمية والرقابية، وتعزيز جودة ومأمونية وفعالية المنتجات الطبية المتداولة.

كما تتضمن المذكرة التعاون في مجالات تسجيل المستحضرات والمستلزمات الطبية، والتفتيش والرقابة، واليقظة الدوائية، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات وتأهيل الكوادر المتخصصة، بما يواكب أحدث المعايير والممارسات الدولية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويجسد التزام هيئة الدواء المصرية بتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية العربية والإفريقية، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير المنظومات الدوائية والرقابية، بما يسهم في تحقيق التكامل التنظيمي ودعم الأمن الدوائي بالقارة الإفريقية.

ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي

وأضاف أن الهيئة تواصل جهودها لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في المجال الدوائي، من خلال بناء شراكات فاعلة تسهم في تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى الرقابية وتعزيز نفاذ المنتجات الطبية الآمنة والفعالة وعالية الجودة.

من جانبه، أكد الدكتور شريف دليح أهمية مذكرة التفاهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في المجالات التنظيمية والرقابية، بما يدعم تطوير المنظومة الدوائية ويسهم في توفير مستحضرات ومستلزمات طبية آمنة وفعالة وفق أعلى معايير الجودة.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والقاري مع الجهات التنظيمية النظيرة، ودعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الرقابية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الأنظمة الرقابية، وتعزيز جودة ومأمونية وفعالية المستحضرات والمستلزمات الطبية، وترسيخ مكانة مصر كشريك إقليمي فاعل في دعم الأمن الدوائي وتنمية الصناعات الدوائية على المستويين العربي والإفريقي.