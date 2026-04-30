أزمة العقود والصفقات وتوروب .. شوبير يكشف تفاصيل ملفات الأهلي الساخنة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن أزمة مفاوضات وتجديدات العقود داخل النادي الأهلي لا تزال مثار جدل، مشيرًا إلى وجود تعقيدات في بعض التفاصيل الخاصة بصياغة العقود والتفاوض مع الأجهزة الفنية.

وأوضح شوبير عبر إذاعة “أون سبورت إف إم” أن الاجتماع الذي جمع بين مسؤولين داخل النادي والمدرب “توروب” بحضور ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ صحيح بنسبة 100%، لكنه كان اجتماعًا سريعًا، لافتًا إلى أن المدرب فضّل عدم الدخول في تفاصيل العقود وترك الأمر للوكلاء، وهو ما ساهم في تعقيد المشهد التفاوضي.

وأشار إلى أن أزمة العقود داخل النادي ترتبط بسوء الصياغة في بعض الحالات، معتبرًا أن ذلك تسبب في حالة من الارتباك داخل الملف التعاقدي، مضيفًا أن طريقة تحديد مدد التعاقد تحتاج إلى مراجعة دقيقة.

وتحدث شوبير عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على قرارات الأندية، مؤكدًا أن “السوشيال ميديا” أصبحت تؤثر بشكل كبير في الرأي العام داخل الأهلي، سواء في اتجاهات الدعم أو الهجوم على اللاعبين والإدارة، وهو ما يخلق حالة من الضغط المستمر.

كما أشار إلى بعض التغييرات داخل المنظومة الإدارية بالنادي، لافتًا إلى الحديث عن أدوار جديدة لبعض الأسماء مثل وليد سليمان، مع التأكيد على أن الأهلي يمر بمرحلة من إعادة ترتيب بعض الملفات الإدارية والفنية.

وعلى الصعيد الفني، شدد شوبير على أنه لا توجد نية داخل النادي لعرض إمام عاشور للبيع، بل على العكس، من المتوقع مشاركته بشكل أساسي في المواجهات المقبلة، بما فيها مباراة القمة أمام الزمالك.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى وجود بعض التساؤلات حول اختيارات قائمة الفريق والصفقات الأخيرة، مؤكدًا أن ضغط المباريات والإصابات خلق حالة من التدوير داخل التشكيل، وهو ما يستدعي مزيدًا من الاستقرار الفني خلال الفترة المقبلة.

دواء جديد لعلاج سرطان البنكرياس
