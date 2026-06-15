لمدة 16 ساعة.. قطع المياه عن هذه المناطق بمحافظة الجيزة مساء الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 16 ساعة عن منطقة المتربة ببشتيل (شارع المتربة الرئيسي، ومنطقة المصفي، وشارع الجمعية الزراعية) .

موعد قطع المياه

وذلك اعتبارًا من الساعة 12 مساء يوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2026 وحتى الساعة 4 عصر يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026.

سبب قطع المياه

وأوضحت الشركة أن سبب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمنطقة المتربة بقرية بشتيل، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.