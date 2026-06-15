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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس خطة النواب: الحكومة غير جاهزة حتى الآن لتطبيق موازنة البرامج والأداء

النائب محمد سليمان
النائب محمد سليمان
فريدة محمد

قال محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لم يتم حتى الآن موافاة المجلس بصورة مجمعة لبرامج وأداء الموازنة، رغم مرور 7 سنوات على طرح فكرة موازنة البرامج والأداء لأول مرة.


وأضاف سليمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، أن الموازنة وفق نظام البرامج والأداء من المقرر أن يبدأ تطبيقها بشكل كامل اعتبارا من العام المالي 2027 / 2028، تطبيقا لأحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2026.

تطبيق موازنة البرامج والأداء في المواعيد المحددة

ولفت "سليمان" إلي أن هناك اعتقادا لدى اللجنة بعدم جاهزية الحكومة حتى الآن لتطبيق موازنة البرامج والأداء في المواعيد المحددة، لافتًا إلى ضرورة قيام وزارة التخطيط بتطوير آلية العمل الداخلية ومنهجية التخطيط، ودراسة الأوضاع الاجتماعية بشكل أعمق قبل إعداد الخطط.

وتابع محمد سليمان، أن اللجنة توصي الحكومة باتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان الانتقال الكامل إلى هذا النظام في التوقيت المحدد، بما يحقق كفاءة أعلى في إدارة الموارد العامة وربط الإنفاق بالأهداف والنتائج.

في سياق متصل، لفت سليمان إلي إن اللجنة ركزت خلال مناقشاتها على مستهدفات برنامج الحكومة، وهو ما انعكس في عدد من المؤشرات الإيجابية بالموازنة، لافتا إلي أن اللجنة عملت بالتنسيق مع وزارة المالية على إدخال تعديلات تستهدف تحسين مؤشرات المالية العامة، وأن اللجنة اطمأنت إلى سلامة بعض الافتراضات التي بنيت عليها الموازنة.

وشدد على أهمية التزام وزارة التخطيط بإعداد حساب ختامي للخطة، وتقديم تقرير أداء دوري، إلى جانب موافاة اللجنة بتقارير ربع سنوية للتأكد من سلامة التنفيذ وتحقيق الأهداف المقررة.

مجلس النواب النائب محمد سليمان لجنة الخطة والموازنة

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