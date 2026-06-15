بعد لقائه في البرلمان الفرنسي.. كيف فضحت مبادرة "المصير المشترك 2035" تحركات أيمن نور المشبوهة وخدمة أجندة الجماعة الإرهابية؟

بعد لقائه الأخير مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي، وتقديمه مبادرة تحت عنوان "المصير المشترك 2035"،عاد أيمن نور إلى واجهة الجدل السياسي مجددًا، وسط تساؤلات حول دوافع تحركاته الخارجية، وارتباطها بمحاولات توسيع حضوره داخل دوائر التأثير وصنع القرار في الخارج .



يسعى نور من خلال تحركاته إلى ترويج أوهامه السياسية تحت غطاء الديمقراطية الزائفة محاولا استغلال المنابر الأوروبية لتصدير صورة مغلوطة عن الأوضاع في المنطقة العربية.



اختراق دبلوماسي بعد لقاءه في البرلمان الفرنسي



وبحسب مصادر، عقد نور لقاءًا سريا مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفرنسي، تناول خلاله عرض تفاصيل مبادرته “المصير المشترك 2035”، التي تهدف إلى تعزيز مسارات الحوار والتعاون بين القوى والشخصيات السياسية في منطقة البحر المتوسط.



وأشارت مصادر إلى أن اللقاء جاء في إطار سلسلة من التحركات والاتصالات التي يجريها نور في عدد من العواصم الأوروبية، بهدف طرح رؤيته السياسية والترويج للمبادرة على نطاق أوسع داخل الدوائر المهتمة بالشأن الإقليمي.



في خطوة اعتبرها البعض محاولة لإعادة تسويق نفسه لدى دوائر صنع القرار في الخارج، وحصوله على دعم سياسي وإعلامي يتقاطع مع توجهات معروفة للجماعة الإرهابية، بما يخدم أجنداتها المعادية للبلاد.

و أثار اللقاء الذي عقده في البرلمان الفرنسي ردود فعل كبيرة، إذ اعتبره البعض محاولة لفتح قنوات تواصل جديدة مع مؤسسات سياسية أوروبية، وعودة للمشهد مرة أخرى لتوافقه مع توجيهات الجماعة الإرهابية لخدمة أجندتهم ضد البلاد.

وتأتي هذه التحركات في إطار محاولات متكررة لإعادة تقديم نفسه داخل دوائر التأثير وصنع القرار الأوروبية، عبر مبادرات سياسية ولقاءات خارجية تمنحه مساحة أكبر للحضور الإعلامي والسياسي على الساحة الدولية.

مبادرة مزعومة لتدشين حوار عربي أوروبي دائم بين القوى الديمقراطية بدول البحر الأبيض المتوسط

و تهدف المبادرة المزعومة التي يروج لها أيمن نور إلى تدشين حوار عربي أوروبي دائم بين القوى الديمقراطية بدول البحر الأبيض المتوسط وإطلاق شراكة متوسطية جديدة تنطلق من فرنسا، مستغلا الشعارات الكذابة لخلق كيانات موازية تخدم مصالحه وأهدافه الشخصية.

محاولة خبيثة لضرب سيادة الدول وتهميش دور مؤسساتها الوطنية

و تسعى تحركات أيمن نور الخبيثة في العاصمة الفرنسية إلى نقل مسار العلاقات العربية الأوروبية من الإطار الحكومي الرسمي والتقليدي إلى ما يسميه بالدبلوماسية الشعبية في محاولة صريحة لضرب سيادة الدول وتهميش دور مؤسساتها الوطنية.

تحركات أيمن نور المشبوهة لا تُمثل المصريين

و في هذا السياق ، قال سامح عيد الخبير في شؤون الحركات الإرهابية ، إن التحركات السياسية التي يقوم بها أيمن نور في الخارج ليست جديدة، بل تأتي ضمن سلسلة من النشاطات الممتدة منذ سنوات داخل دوائر سياسية وإعلامية غربية.

مبادرة “المصير المشترك 2035” محاولة لإعادة طرح أيمن نور داخل دوائر التأثير الأوروبية

وأضاف" عيد" في تصريح خاص لـ " صدى البلد" أن تقديم مبادرات سياسية أو دبلوماسية في الخارج، مثل “المصير المشترك 2035”، يندرج في إطار محاولات مستمرة لإعادة طرح نفسه داخل المشهد السياسي الدولي، وبناء مساحة تأثير في بعض المؤسسات الأوروبية.

وأشار إلى أن جزءًا من هذه التحركات يُنظر إليه باعتباره محاولة للتأثير على الصورة العامة للمشهد المصري عبر قنوات خارجية، مؤكدًا أن الرأي العام المصري أصبح أكثر وعيًا بهذه التحركات مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يجعل تأثيرها على الداخل محدودًا.



وأكد خبير الحركات الارهابية أن النشاط السياسي الخارجي يرتبط في كثير من الأحيان بتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ومحاولات مختلف الأطراف إعادة التموضع داخل المشهد السياسي الأوسع، وهو ما يفسر جانبًا من التحركات التي تشهدها الساحة خلال الفترة الأخيرة.