باحث: بعد قتل محمد كمال بدأت حركة حسم فى عملياتها حتى عام 2019

أكد ماهر فرغلي، الباحث فى شئون الحركات الإرهابية، أنه طوال تاريخ الإخوان لا يعترفون بالعنف أبدا، وبالتالي يقومون بمجموعة من الحركات حتي لا يتم مرافقة إسمهم بالعنف، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتفكيك تلك المجموعات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه خلال عام 2016 ظهرت حركة حسم وهي إمتداد للجناح العسكري للإخوان السري المسلح، وتم تشكيله على يد محمد كمال وكان قائد اللجنة الإدارية التي تدير الجماعة، والدولة المصرية وصلت له وفى صدام مسلح تم قتله.

وتابع أنه بعد قتل محمد كمال بدأت حركة حسم فى عملياتها حتي عام 2019، لافتا إلى أن تلك العمليات هي محاولات إغتيالات، وتوقفت بعد عملية معهد الأورام.