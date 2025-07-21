برلماني: يقظة الدولة أحبطت مخطط "حسم".. ومصر تواصل دحر الإرهاب بعزيمة لا تلين

أشاد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالجهود الأمنية الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في التصدي لمخططات جماعة "حسم" الإرهابية، الذراع المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن نجاح أجهزة الدولة في كشف المخطط الأخير لتلك الجماعة يعكس يقظتها الكاملة في حماية أمن الوطن واستقراره.

وأوضح المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية يكشف بوضوح حجم التهديدات الإرهابية التي لا تزال تحاول النيل من استقرار الدولة المصرية، مضيفًا أن جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها المسلحة والإعلامية، لن تتوقف عن العبث ومحاولة ضرب الوطن من الداخل، وهو ما يتطلب من الجميع دعمًا مستمرًا لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش والشرطة.

وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن مصر تخوض معركة حقيقية في مواجهة الإرهاب، وتحقق فيها نجاحًا مستمرًا بفضل التضحيات الكبيرة من رجالها المخلصين، مشددًا على أن وعي الشعب المصري يمثل السد المنيع الذي تتحطم عليه كل محاولات التحريض أو التخريب أو التشكيك.

وتوجه الدكتور أحمد عبد المجيد، بخالص العزاء لأسرة الشهيد الذي راح ضحية هذا العمل الإجرامي، متمنيًا الشفاء العاجل للضابط المصاب، مؤكدًا أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، وأن الدولة مستمرة في دحر الإرهاب واقتلاع جذوره.