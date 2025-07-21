"مصر المستقبل" يُشيد بجهود وزارة الداخلية في إحباط المخطط الإرهابي لحركة “حسم”

أعرب حزب "مصر المستقبل"، برئاسة المستشار رضا حجي، وقيادات وكوادر الحزب، عن بالغ تقديره واعتزازه بالنجاحات المتواصلة التي تُحققها وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني في التصدي للمخططات الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار الوطن والنيل من أمن الشعب المصري.

وفي هذا الإطار، أكد طارق عناني، أمين عام الحزب لشؤون المصريين بالخارج، في بيان، أن كشف وزارة الداخلية عن تفاصيل المخطط الإرهابي الجديد الذي أعدته حركة "حسم" الإخوانية، والمدعومة من قيادات هاربة في تركيا، يعكس اليقظة الأمنية والكفاءة العالية التي يتمتع بها رجال الأمن الوطني في حماية البلاد من قوى الشر والظلام.

وأضاف "عناني"، أن بيان وزارة الداخلية يُعد تأكيدًا جديدًا على أن الدولة المصرية، بفضل مؤسساتها وأجهزتها الأمنية، قادرة على التصدي لأي محاولات تخريبية أو إرهابية تستهدف مقدرات الوطن وأمنه، مؤكدًا أن الشعب المصري العظيم يقف صفًا واحدًا، داعمًا ومساندًا لقيادته السياسية، ولأبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل، في معركتهم المستمرة ضد الإرهاب.

وشدد على أن الحفاظ على الأمن القومي مسؤولية وطنية تتطلب تماسك الصف الوطني خلف القيادة السياسية، وجهود الدولة الحاسمة في هذا المجال، داعيًا كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى تعزيز الوعي بخطورة هذه التهديدات الإرهابية، ومواصلة دعم مؤسسات الدولة في معركتها ضد الإرهاب والتطرف، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.