حزب الناس يرفض مبادرة أيمن نور من باريس: مستقبل الشعوب العربية لا يُصنع خارج أوطانها

أعلن حزب الناس (تحت التأسيس) رفضه لما تم الإعلان عنه مؤخرًا في العاصمة الفرنسية باريس بشأن إطلاق مبادرة للحوار العربي الأوروبي، والتي جرى الإعلان عنها بقيادة وتنسيق السياسي المصري المقيم بالخارج أيمن نور، بمشاركة عدد من الشخصيات والأحزاب والتيارات السياسية العربية.

وأكد الحزب، في بيان نشرته صفحته الرسمية، أن مستقبل الدول العربية وقضاياها المصيرية يجب أن يُصاغ بإرادة شعوبها ومن خلال مؤسساتها الوطنية الشرعية، وليس عبر مبادرات أو تجمعات سياسية تُعقد خارج حدود الأوطان أو تسعى إلى التحدث باسم الشعوب دون تفويض شعبي أو شرعية حقيقية.

وشدد حزب الناس على أن قضايا الإصلاح والتنمية والاستقرار والديمقراطية تمثل شأنًا وطنيًا خالصًا، وأن معالجتها يجب أن تتم من خلال حوار داخلي مسؤول يراعي خصوصية كل دولة ويحترم سيادتها واستقلال قرارها الوطني.

وأضاف الحزب أن الشعوب العربية هي صاحبة الحق الأصيل في رسم مستقبلها وتحديد أولوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن أي مبادرات أو مشروعات سياسية لا تستند إلى الإرادة الشعبية المباشرة تظل معبرة عن أصحابها فقط، ولا يجوز اعتبارها ممثلة للشعوب أو ناطقة باسمها.

كما أكد الحزب رفضه لأي محاولات لفرض رؤى أو أجندات سياسية من خارج الأطر الوطنية، مشددًا على أن الحفاظ على الدولة الوطنية وسيادتها واستقرارها يمثل أولوية لا تقبل المساومة تحت أي مسمى أو شعار.

واختتم حزب الناس بيانه بالتأكيد على دعمه لكل جهد وطني مخلص يهدف إلى تحقيق التنمية والاستقرار وتعزيز المشاركة السياسية من داخل الأوطان، داعيًا إلى احترام إرادة الشعوب العربية وحقها الحصري في تقرير مستقبلها وصياغة مساراتها السياسية بعيدًا عن أي وصاية أو تدخل خارجي.