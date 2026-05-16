انضمام العميد محمود صالح إلى حزب الناس

أعلن المستشار علي فايز، وكيل مؤسسي حزب الناس، انضمام عميد الشرطة السابق محمود عبد الحميد صالح إلى قائمة مؤسسي الحزب، في خطوة تعكس استمرار جذب الشخصيات الوطنية والكفاءات المتميزة من مختلف القطاعات إلى صفوف الحزب.

ويأتي انضمام العميد محمود صالح في إطار التوسع التنظيمي للحزب وبناء هيكله المؤسسي على مستوى المحافظات، حيث يحرص الحزب على ضم خبرات متنوعة تضم أطباء، ومحامين، وأساتذة جامعات، وقيادات تنفيذية، إلى جانب شخصيات عامة لضمان تقديم نموذج سياسي جاد وقريب من المواطن.

انضمام العميد محمود صالح وبكل الكفاءات الوطنية

وفي هذا السياق، صرح المستشار علي فايز قائلاً:“حزب الناس يرحب بانضمام العميد محمود صالح وبكل الكفاءات الوطنية والشخصيات الراغبة في المشاركة الإيجابية والعمل العام، لأن بناء حزب قوي لا يتحقق بالشعارات، وإنما بالعقول والخبرات والعمل الحقيقي على الأرض.”

وأضاف: “ما نشهده من تفاعل وانضمامات خلال الفترة الحالية يعكس رغبة حقيقية لدى كثير من أبناء الوطن في المشاركة السياسية بصورة مسؤولة، والمساهمة في دعم الدولة وخدمة المواطن.”

وأكد الحزب أن باب المشاركة والانضمام سيظل مفتوحاً أمام جميع أبناء الوطن الراغبين في العمل العام، في إطار احترام الدستور والقانون، وبما يدعم التعددية السياسية والمشاركة الوطنية المسؤولة، مع استمرار استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية للحزب، والتوسع في تشكيل اللجان والأمانات بالمحافظات المختلفة.

وأوضح وكيل المؤسسين أن الحزب يستهدف بناء قاعدة مجتمعية حقيقية تعتمد على الشباب والفئات الفاعلة داخل المجتمع، مع المزج بين الخبرات السياسية والطاقة الشبابية، بما يضمن قدرة الحزب على التعبير عن احتياجات المواطنين وقضاياهم اليومية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الناس يسعى لأن يكون مساحة جامعة لكل المصريين الراغبين في المشاركة الجادة في العمل الوطني، تحت شعار: “حزب الناس.. لكل المصريين”.