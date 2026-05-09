حزب الناس : تحرير مئات التوكيلات بالمحافظات.. والفترة المقبلة تشهد انضمام كوادر سياسية وحزبية جديدة

أعلن المستشار علي فايز الفرجاني، وكيل مؤسسي "حزب الناس"، انضمام رجل الأعمال جمال البدوي إلى قائمة مؤسسي الحزب، في خطوة وصفها بأنها تعكس اتساع دائرة الدعم للمشروع السياسي الجديد، وتزايد الثقة في رؤيته وبرنامجه الإصلاحي.

وأكد فايز، في تصريحات صحفية، أن الحزب نجح خلال الفترة الماضية في تحرير مئات التوكيلات بعدد من المحافظات، ضمن الإجراءات القانونية الخاصة بالتأسيس، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انضمام المزيد من الشخصيات العامة والكوادر السياسية والحزبية من مختلف الاتجاهات والخلفيات المهنية.

التعبير عن احتياجات المواطنين وقضاياهم اليومية

وأوضح أن "حزب الناس" يستهدف بناء قاعدة مجتمعية حقيقية، تعتمد بشكل أساسي على الشباب وأعضاء النقابات المهنية والفئات الفاعلة داخل المجتمع، بما يضمن وجود حزب مرتبط بالشارع وقادر على التعبير عن احتياجات المواطنين وقضاياهم اليومية.

وأضاف أن الحزب يسعى إلى المزج بين الخبرات السياسية والكوادر الشبابية، من خلال استقطاب قيادات تمتلك خبرة في العمل العام، إلى جانب منح مساحة واسعة للشباب للمشاركة وصناعة القرار، انطلاقًا من قناعة بأن العمل السياسي الناجح يقوم على التكامل بين الخبرة والطاقة الجديدة.

وأشار فايز إلى أن الحزب يعمل حاليًا على استكمال هيكله التنظيمي والتوسع في المحافظات، عبر التواصل المباشر مع المواطنين وعقد لقاءات تعريفية ببرنامج الحزب وأهدافه، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا متزايدًا من قطاعات مختلفة بالانضمام إلى الحزب والمشاركة في تأسيسه.

وشدد وكيل المؤسسين على أن "حزب الناس" ينطلق من رؤية تقوم على الانفتاح والتنوع، قائلًا: "نؤمن بأن الحزب يجب أن يكون معبرًا عن جميع المصريين، ولذلك نعمل على ضم كوادر وقيادات رفيعة المستوى، إلى جانب العناصر الشبابية والشعبية، حتى يصبح الحزب مساحة جامعة لكل من يريد المشاركة بجدية في العمل الوطني".

واختتم بالتأكيد على أن الحزب يتبنى نهجًا إصلاحيًا وسطيًا، يهدف إلى دعم استقرار الدولة وتعزيز المشاركة السياسية، مع التركيز على القضايا المعيشية والتنموية التي تمس المواطن بصورة مباشرة.