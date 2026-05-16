أتوبيس الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، مساء اليوم السبت، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام بطل الجزائر.

كان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

وكان لقاء الذهاب، الذي أُقيم على ستاد 5 يوليو بالجزائر السبت الماضي، قد انتهى بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد