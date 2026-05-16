إسلام صادق: الزمالك في مهمة وطنية للحفاظ على هيبة الكرة المصرية أمام اتحاد العاصمة

وجه الإعلامي إسلام صادق، رسالة دعم وتحفيز إلى لاعبي الزمالك قبل المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»:

"اليوم ..الزمالك "بطل مصر" في مهمة وطنية للحفاظ على هيبة الكرة المصرية والبحث عن المجد الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بنهائي الكونفدرالية وسط حشد جماهيري غير مسبوق!".

ويستضيف نادي الزمالك نظيره اتحاد العاصمة في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسط آمال جماهيرية كبيرة بتتويج الفريق الأبيض باللقب القاري.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل شبكة beIN Sports مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة العربية لتحليل أحداث المباراة قبل وبعد اللقاء.