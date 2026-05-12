انضمام الشاعر والملحن صلاح عطية إلى مؤسسي حزب الناس

أعلن المستشار علي فايز الفرجاني، وكيل مؤسسي “حزب الناس” انضمام الشاعر والملحن صلاح عطية إلى قائمة مؤسسي الحزب، مؤكدًا أن وجود رموز فنية وثقافية داخل المشروع السياسي الجديد يعكس الإيمان بدور القوة الناعمة في دعم الوعي والمشاركة المجتمعية.

وقال فايز، في بيان، إن انضمام صلاح عطية يمثل إضافة مهمة للحزب، لما يمتلكه من حضور فني وثقافي وتجربة ممتدة في مجال الأغنية الشعبية والتوثيق الفني، مشيرًا إلى وجود علاقة صداقة وتعاون ممتدة بينهما في عدد من الأعمال الفنية والفعاليات الخدمية وحفلات دعم الأيتام، التي كان لعطية فيها دور بارز من خلال أعماله ومشاركاته الإنسانية.

بناء الوعي الوطني وتعزيز التواصل مع المواطنين

وأضاف أن الحزب يؤمن بأن الفن والثقافة يمثلان أحد أهم أدوات بناء الوعي الوطني وتعزيز التواصل مع المواطنين، لافتًا إلى أن “حزب الناس” يفتح أبوابه أمام جميع الكفاءات والشخصيات المؤثرة الراغبة في المشاركة بمشروع سياسي إصلاحي يعبر عن مختلف فئات المجتمع.

ويُعد صلاح عطية من أبرز شعراء الأغنية الشعبية في مصر، وهو عضو بجمعية المؤلفين والملحنين في مصر وفرنسا، وقدم أعمالًا لعدد من المطربين، من بينهم أحمد شيبة، ومجد القاسم، وسمسم شهاب، وزيزي عادل، وروبي، كما عُرف باهتمامه بتوثيق التراث الفني الشعبي من خلال مشروعه “الفن وسنينه”، إلى جانب إعداده كتابًا يوثق المسيرة الفنية للفنان الشعبي الراحل أحمد عدوية.

ويطرح “حزب الناس” تحت التأسيس، نفسه كحزب إصلاحي وسطي تحت التأسيس، يستهدف توسيع المشاركة السياسية، والتعبير عن تطلعات المواطنين، من خلال مشروع يعتمد على التفاعل المباشر مع الشارع المصري، تحت شعار: “حزب الناس لكل المصريين”.