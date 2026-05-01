صلاح مصيلحي: فتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام أسماك المزارع المصرية إنجاز تاريخي

أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن نجاح مصر لأول مرة في فتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام منتجات الاستزراع السمكي المصري يمثل خطوة اقتصادية استراتيجية تعزز مكانة المنتج المصري عالميًا، وتفتح آفاقًا تصديرية غير مسبوقة أمام قطاع يشهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح "مصيلحي" خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن مصر كانت تصدر سابقًا فقط الأسماك الطبيعية المصادة من البحرين الأحمر والمتوسط وبعض البحيرات مثل البردويل وناصر، بينما ظلت منتجات المزارع السمكية، التي تمثل نحو 80% من إجمالي الإنتاج المصري، خارج الأسواق الأوروبية بسبب اشتراطات صارمة تتعلق بالجودة والسلامة والتتبع.

وأشار صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات، إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على إعادة هيكلة المنظومة بالكامل، عبر تحديث التشريعات المنظمة للقطاع، وعلى رأسها القانون رقم 146 لسنة 2021، وتطوير نظم الرقابة البيطرية، والأمن البيولوجي، واعتماد المزارع السمكية وفق المعايير الدولية، إلى جانب إنشاء معامل مرجعية ومنظومة تتبع دقيقة للمنتج من مرحلة الإنتاج وحتى التصدير.

وأضاف أن مصر نجحت في تطوير قطاع الاستزراع السمكي من خلال التوسع في النظم الحديثة مثل الاستزراع البحري، وتدوير المياه، والاستزراع المكثف، والمشروعات القومية الكبرى، بما ساهم في رفع جودة الإنتاج وتحقيق فائض يسمح بالتصدير دون التأثير على احتياجات السوق المحلي.

وشدد رئيس الجهاز على أن السوق الأوروبي يُعد من أكثر الأسواق العالمية صرامة، وأن اجتياز مصر لهذه المعايير يمنح المنتج السمكي المصري شهادة ثقة دولية تسهل دخوله إلى أسواق عالمية أخرى.

واختتم مصيلحي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الدولة في تحويل قطاع الثروة السمكية إلى أحد المحاور الداعمة للاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية مصر في الأسواق الدولية.