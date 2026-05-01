قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سويلم يوجّه التحية للعاملين بوزارة الري بمناسبة الاحتفال بعيد العمال
صلاح مصيلحي: فتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام أسماك المزارع المصرية إنجاز تاريخي
حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي.. وأفريقيا في قلب العاصفة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
مستشار رئيس الإمارات: لا يمكن الوثوق في إيران بشأن ترتيبات مضيق هرمز
صانع النهضة.. عيد العمال تقدير لدور العامل في بناء الاقتصاد الوطني
القمة 132.. موعد مباراة الزمالك والأهلي والقناة الناقلة ومعلقين سوبر
غياب نجوم سوبر.. 10 معلومات عن القمة 132 بين الزمالك والأهلي في الدوري
الصادرات الزراعية المصرية: قفزة نوعية بـ 3.7 مليون طن
صواريخ تحت الأرض.. تحركات سرية من إيران استعدادا لانهيار الهدنة مع أمريكا
الأرصاد: ذروة الموجة الحارة غدا.. أمطار وانخفاض حاد بالحرارة الأحد
المستريح واتقان العمل.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صلاح مصيلحي: فتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام أسماك المزارع المصرية إنجاز تاريخي

رحمة سمير

أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن نجاح مصر لأول مرة في فتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام منتجات الاستزراع السمكي المصري يمثل خطوة اقتصادية استراتيجية تعزز مكانة المنتج المصري عالميًا، وتفتح آفاقًا تصديرية غير مسبوقة أمام قطاع يشهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح "مصيلحي" خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن مصر كانت تصدر سابقًا فقط الأسماك الطبيعية المصادة من البحرين الأحمر والمتوسط وبعض البحيرات مثل البردويل وناصر، بينما ظلت منتجات المزارع السمكية، التي تمثل نحو 80% من إجمالي الإنتاج المصري، خارج الأسواق الأوروبية بسبب اشتراطات صارمة تتعلق بالجودة والسلامة والتتبع.

وأشار صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات، إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على إعادة هيكلة المنظومة بالكامل، عبر تحديث التشريعات المنظمة للقطاع، وعلى رأسها القانون رقم 146 لسنة 2021، وتطوير نظم الرقابة البيطرية، والأمن البيولوجي، واعتماد المزارع السمكية وفق المعايير الدولية، إلى جانب إنشاء معامل مرجعية ومنظومة تتبع دقيقة للمنتج من مرحلة الإنتاج وحتى التصدير.

وأضاف أن مصر نجحت في تطوير قطاع الاستزراع السمكي من خلال التوسع في النظم الحديثة مثل الاستزراع البحري، وتدوير المياه، والاستزراع المكثف، والمشروعات القومية الكبرى، بما ساهم في رفع جودة الإنتاج وتحقيق فائض يسمح بالتصدير دون التأثير على احتياجات السوق المحلي.

وشدد رئيس الجهاز على أن السوق الأوروبي يُعد من أكثر الأسواق العالمية صرامة، وأن اجتياز مصر لهذه المعايير يمنح المنتج السمكي المصري شهادة ثقة دولية تسهل دخوله إلى أسواق عالمية أخرى.

واختتم مصيلحي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الدولة في تحويل قطاع الثروة السمكية إلى أحد المحاور الداعمة للاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية مصر في الأسواق الدولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

أسعار السجائر بعد الزيادة 25% في مستهدفات ضرائب التبغ

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. الفراخ بكام النهارده؟ والبانيه يواصل الارتفاع

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

سافر بالباسبور فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

الام والطفلة

صرخة أم تهز القلوب: ابنتي في خطر اختفت وهي خارجة من الحضانة ولا أعرف مكانها

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

حادث سير

حادث مروع بمؤسسة الزكاة.. ميكروباص يدهس المارة ويقتحم محلًا

أسعار الأضاحي

الكيلو بـ200 جنيه.. قائمة أسعار الأضاحي قبل العيد

ترشيحاتنا

جنوب لبنان

المنطقة الحمراء.. كشف مخطط إسرائيلي خطير في جنوب لبنان

الأرصاد السعودية

أمطار رعدية.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة

ولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي يعزي رئيس الوزراء في وفاة والده

بالصور

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

عميد طب الزقازيق: نسعى لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بمستشفيات الجامعة

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

خطة عمل لتوزيع آلاف الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد