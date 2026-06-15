غزل المحلة يقترب من حسم صفقة شيكا في انتقال حر

كشف مصدر داخل نادي غزل المحلة عن اقتراب النادي من التعاقد مع المهاجم محمد السيد شيكا، لاعب كهرباء الإسماعيلية السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر أن اللاعب بات على أعتاب الانضمام إلى صفوف "زعيم الفلاحين" في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع كهرباء الإسماعيلية بنهاية الموسم المنقضي.

وأشار إلى أن المفاوضات بين إدارة غزل المحلة واللاعب شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن أغلب بنود التعاقد.

وأضاف أن هناك بعض التفاصيل النهائية التي يجري العمل على حسمها قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي، على أن يتم الإعلان عن التعاقد فور الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة.