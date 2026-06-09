مدرب غزل المحلة: الضغوط النفسية تؤثر على أحمد شريف ونصحته بهذا الأمر

قال أحمد خطاب المدير الفني لنادي غزل المحلة، إن أحمد شريف نجم الزمالك، يتمتع بقدرة بدنية تؤهله للمشاركة كجناح، وكمهاجم صريح.

وتابعه خلال ظهوره الإعلامي عبر شاشة أون سبورت أن شريف مهاجم صريح، وحال بات اللاعب لائقا بدنيا بنسبة كاملة، سيكون المهاجم رقم 1 في القلعة البيضاء.

وبرر حديثه قائلا: «شريف متنوع والمهاجم ليه شكل مختلف عن التاني. في مدرب محتاج مهاجم محطة أو مهاجم صندوق أو مهاجم مساحات وشريف بيجمع كل ده».

وعن تراجع مستواه، قال: «الأجواء المختلفة ممكن تعمل ده، يعني الأجواء في فاركو مختلفة عن الزمالك، وده طبعا وارد».

وكشف عن أزمة يعاني منها نجم الزمالك: «شريف من نوعية اللاعيبة اللي عندها عند استجابة للضغوط النفسية ونصحته يفصل بين اللي بيسمعه وبين اللي عايز يحققه».