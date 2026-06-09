أحمد شوبير يوجه نصيحة لإدارة الزمالك بشأن بيزيرا والدباغ

وجه الإعلامي أحمد شوبير نصيحة إلى إدارة نادي الزمالك، في ظل ما يتردد من حديث عن رحيل البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: لو كنت مكان إدارة نادي الزمالك لن أفكر في بيع بيزيرا لأنه لاعب مهم ودوره كبير أما شيكو بانزا لا يوجد مشكلة.

وواصل : بيزيرا وعدي الدباغ لا يمكن المساس بهما وقدما مستوى مميز في بطولة الدوري وكذلك الوصول لنهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

واكمل : عدي البداغ كان ينافس على لقب هداف بطولة الدوري حتى الامتار الاخيرة من المسابقة وهو لاعب لاغنى عنه في الفريق وقدم أداء مميزا وساهم في انجازات الزمالك بالموسم الماضي

حقيقة عروض بيزيرا

في سياق أخر كشف الإعلامي خالد الغندور، أن نجم الزمالك خوان بيزيرا لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية من أندية أخرى، رغم وجود اهتمام محتمل من بعض الجهات بالتعاقد معه.

وأوضح خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن نادي الزمالك لا يرغب في التفريط في خدمات اللاعب خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الاستعدادات للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الجديد.

وأضاف أن موقف أي لاعب داخل الفريق من الرحيل أو الاحتراف الخارجي لن يتم حسمه إلا بعد اتضاح الرؤية بشأن العقوبات التأديبية الخاصة بملف القيد.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تعمل حاليًا على عدة مسارات من أجل حل أزمة قضايا القيد، مؤكدًا أن خيار بيع اللاعبين ليس ضمن الحلول المطروحة في الوقت الحالي.