الاتحاد التونسي لكرة القدم يعتزم إقالة المدير الفني للمنتخب الأول

يتّجه الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى تنحية المدرب صبري اللموشي من منصبه كمدير فني لـ منتخب "نسور قرطاج".

ويعتزم الاتحاد التونسي تعويض اللموشي بمنذر الكبير على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول بمساعدة أنيس بوجلبان.

وتأتي هذه الخطوة بعد الخسارة الثقيلة التي تكبّدها منتخب تونس أمام نظيره منتخب السويد (5-1) اليوم الإثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس العالم FIFA 2026™.

وتولّى اللموشي (54 عاماً) المقاليد الفنية لمنتخب "نسور قرطاج" مطلع العام الجاري خلفاً لسامي الطرابلسي الذي غادر منصبه بسبب سوء النتائج.

وافتتح منتخب السويد مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بانتصار كبير على منتخب تونس بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين صباح الإثنين على ملعب مونتيري بالمكسيك، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.