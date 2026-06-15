برشلونة يحتفي بـ حمزة عبد الكريم قبل ظهوره الأول مع مصر في كأس العالم

حرص الحساب الرسمي لنادى برشلونة الإسبانى، علي دعم لاعبه ومهاجم منتخب مصر حمزة عبدالكريم قبل مواجهة المنتخب لنظيره بلجيكا فى افتتاح بطولة كأس العالم 2026.

وشارك حساب برشلونة الرسمى فيديو لصاحب الـ 18 عامًا بتعليق: «حمزة عبدالكريم: أول لاعب مصرى لبرسا تتم تسميته فى تشكيلة كأس العالم، حمزة عبدالكريم، فى سن 18 عامًا فقط، يمكنه أن يظهر لأول مرة لكأس العالم».

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع بلجيكا، في تمام الساعة العاشرة مساء الإثنين، على ملعب لومن فيلد، ضمن مباريات الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا مصر وبلجيكا، في المجموعة السابعة من كأس العالم، رفقة منتخبي نيوزيلندا وإيران.