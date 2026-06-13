قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان العربي يدين الحملات الإعلامية المضللة والمسيئة للإمارات وقطر
وزيرة الثقافة: مشروع «السينماتيك» ذاكرة وطنية يجب حوكمتها وصونها للأجيال
أسرة الشهيد أحمد المنسي: الدولة تواصل الرعاية.. و”حمزة” حلمه الالتحاق بالقوات الجوية
باحثة بـ تكنولوجيا التغذية: استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم في عصير القصب يثير القلق الصحي
مواجهة قوية للفراعنة.. ما موقف مشاركة دوكو ودي بروين مع بلجيكا أمام مصر بالمونديال؟
مدبولي: إنهاء مديونية الشركات الأجنبية رسالة ثقة في الاقتصاد المصري.. ولدينا بنية متطورة بقطاع الغاز تعزز مكانتنا الإقليمية
لمناقشة رسالة دكتوراة.. محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف
كأس العالم | دحان بيدا حكما لمباراة الأردن والنمسا.. وعلي رضا لمواجهة فرنسا والسنغال
التقلبات الحادة في أسعار النفط تثير عزوف المستثمرين عن أحد أكبر أسواق العالم
طفرة الذكاء الاصطناعي تدعم أسواق الأسهم العالمية في وجه أزمة مضيق هرمز
ارتفاع معدلات الرطوبة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الـ 24 ساعة المقبلة
أحمد موسى: الوزراء موجودون في الشارع لمتابعة جودة حياة المواطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حلم حمزة عبدالكريم في بلاد العام سام

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم

يسعى النجم الدولي الصاعد حمزة عبدالكريم لتعزيز سمعته كلاعب كرة قدم واعد من خلال التألق مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واختير هداف فريق برشلونة الإسباني تحت 19 سنة للتواجد ضمن القائمة النهائية للمنتخب المصري في مونديال 2026، ليقود هجوم (الفراعنة) في ظهورهم الرابع بكأس العالم.

ورغم أنه لا يتجاوز 18 عاماً فإن حمزة عبد الكريم يصنع الحدث بالفعل في عالم الساحرة المستديرة، ويتطلع لترك بصمة واضحة في المونديال الذي سيقام في بلاد العام سام، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي أشار إلى أنه يتواجد بين أصغر خمسة لاعبين مشاركين في البطولة، وينظر إليه من جانب الكثيرين كأحد أبرز المواهب الصاعدة.

ويعتبر عبد الكريم الورقة الرابحة في تشكيلة المنتخب المصري؛ حيث أقنعت مستوياته المميزة بقميص برشلونة أصحاب القرار في النادي الكتالوني بتفعيل خيار الشراء النهائي من الأهلي المصري فور انتهاء إعارته بنهاية الشهر الجاري.

وعلى الساحة الدولية، نال المهاجم طويل القامة إشادات واسعة بمونديال الناشئين تحت 17 سنة الذي استضافته الملاعب القطرية في نوفمبر الماضي، عندما ساهمت أهدافه في قيادة الفراعنة الصغار لدور 32.

والآن، بعد مرور سبعة أشهر فقط، يستعد الشاب اليافع لاستعراض قدراته على المسرح الأكبر في عالم كرة القدم.

وبعد أن شارك مع الأهلي في المسابقات المحلية ودوري أبطال أفريقيا، حط الفتى، المولود في العاصمة المصرية القاهرة، الرحال في أكاديمية برشلونة في فبراير وانضم لفريق الشباب بالنادي تحت 19 عاما، ولعب دورا حاسما في الأمتار الأخيرة من الموسم ليقود فريقه لخطف لقب الدوري من جاره إسبانيول، مسجلا حصيلة مذهلة بلغت 5 أهداف في 7 مباريات فقط.

وكانت العروض المبهرة التي قدمها عبدالكريم، الذي لم يكن قد مثل المنتخب المصري الأول بعد، على مستوى الأندية كافية لإقناع هداف المنتخب الوطني السابق والمدير الفني الحالي حسام حسن بضمه لقائمته المكونة من 26 لاعباً للمشاركة في العرس المونديالي بأمريكا الشمالية.

ودشن النجم الصاعد مشواره بقوة مع فريق الشباب ببرشلونة، حيث افتتح سجله التهديفي بضربة رأس في مباراته الأولى التي انتهت بالتعادل 2 / 2 أمام هويسكا في أوائل مارس/آذار الماضي.

وتحدث جوردي ساوسيدو، حارس مرمى الفريق المنافس، لفيفا عن حالة الحماس التي سادت معسكر فريقه قبيل اللقاء وهم يضعون خطة لإيقاف هذا المهاجم الذي تصدر العناوين.

وقال ساوسيدو: "كونه قادماً من بلد وقارة أخرى، والضجة المثارة حوله كأحد نجوم المستقبل، أمر أشعل حماسنا في غرفة الملابس، وكنا متطلعين لرؤية ما يمكنه تقديمه على أرض الملعب".

وفي الأسبوع الذي سبق المباراة، أمضى ساوسيدو ساعات طويلة يتصفح وسائل التواصل الاجتماعي بحثاً عن مقاطع فيديو للمهاجم الشاب، واستذكر الحارس قائلا: "بما أنها كانت مباراته الأولى، أتذكر أنه ظهر تائهاً قليلاً في الدقائق الأولى، ولكن لم يمر وقت طويل حتى ظهرت قدراته الاستثنائية".

وأشار "إنه يمنح برشلونة خياراً مختلفاً لأنه يشكل تهديداً كبيراً في الكرات الهوائية ويجيد اللعب بظهره للمرمى".

وأضاف: "إنه يمثل المهاجم الصريح بالأسلوب الكلاسيكي القديم، حيث ترتكز طريقة لعبه على كونه محطة استلام الكرة، والتواجد دائماً داخل منطقة الجزاء، وتحويل الفرص إلى أهداف".

وألمح ساوسيدو إلى أن أبرز نقاط القوة لدى عبد الكريم هي تفوقه في الألعاب الهوائية وبنيته الجسدية القوية، قائلاً: "لم يكن قد مضى على وصوله إلى إسبانيا سوى وقت قصير، ومع ذلك كان اللاعب الأقوى بدنياً على أرض الملعب".
 

النادي الأهلي كرة قدم حمزة عبدالكريم مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

قانون التصالح على مخالفات البناء

خصم 50%.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء

أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة .. أين يتجه المعدن الأصفر؟

أصحاب المعاشات

متى تنتهي أزمة أصحاب المعاشات؟..مطالب برلمانية بخطة إصلاح عاجلة

محمد صلاح

فيديو طريف لـ محمد صلاح يشعل السوشيال ميديا.. ماذا قال لمشجع مصري؟

ترشيحاتنا

طرق الأبواب

حملات طرق أبواب.. انتشار ميداني لأجهزة الشرقية لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون| صور

اعمال رصف

محافظ الشرقية يوجه بإعادة رصف ورفع كفاءة الطريق بمنزل كوبري شرويدة بالزقازيق

رفع اشغالات

محافظ الشرقية يوجه برفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية

بالصور

دراسة تحذر: العمل من المنزل يزيد خطر الإصابة بهذه الأمراض خاصة لمن يعيشون بمفردهم

مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد
مخاطر العمل عن بُعد

ناقوس خطر.. أحترس من تناول هذه الأنواع من الجبن تسبب الوفاة

مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر
مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر
مخاطر تناول الجبن المصنوع من اللبن الغير مبستر

بعد اكتشاف إضافته لعصير القصب.. طبيبة تكشف مخاطر ثاني أكسيد التيتانيوم وتطالب بحظرها

مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها

لطلاب الثانوية العامة.. احترس من ارتكاب هذه الأفعال بعد انتهاء الامتحان

القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة

فيديو

من عزاء والد مصطفى العوضي

بحضور خالد زكي .. بدء عزاء والد المنتج مصطفى العوضي في الشيخ زايد

الشهيد مجند هشام محمد حزين

حكاية بطل| قصة استشهاد المجند هشام محمد حزين.. فيديو

بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية

أزمات للحكام واعتراضات على الملاعب ومنتخبات تشكو الطقس.. سلسلة أزمات كأس العالم أمريكا 2026

خطورة عصير القصب

مغشوش.. حملة رقابية تكشف مفاجأة صادمة داخل محل عصير قصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد