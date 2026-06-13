حلم حمزة عبدالكريم في بلاد العام سام

يسعى النجم الدولي الصاعد حمزة عبدالكريم لتعزيز سمعته كلاعب كرة قدم واعد من خلال التألق مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واختير هداف فريق برشلونة الإسباني تحت 19 سنة للتواجد ضمن القائمة النهائية للمنتخب المصري في مونديال 2026، ليقود هجوم (الفراعنة) في ظهورهم الرابع بكأس العالم.

ورغم أنه لا يتجاوز 18 عاماً فإن حمزة عبد الكريم يصنع الحدث بالفعل في عالم الساحرة المستديرة، ويتطلع لترك بصمة واضحة في المونديال الذي سيقام في بلاد العام سام، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي أشار إلى أنه يتواجد بين أصغر خمسة لاعبين مشاركين في البطولة، وينظر إليه من جانب الكثيرين كأحد أبرز المواهب الصاعدة.

ويعتبر عبد الكريم الورقة الرابحة في تشكيلة المنتخب المصري؛ حيث أقنعت مستوياته المميزة بقميص برشلونة أصحاب القرار في النادي الكتالوني بتفعيل خيار الشراء النهائي من الأهلي المصري فور انتهاء إعارته بنهاية الشهر الجاري.

وعلى الساحة الدولية، نال المهاجم طويل القامة إشادات واسعة بمونديال الناشئين تحت 17 سنة الذي استضافته الملاعب القطرية في نوفمبر الماضي، عندما ساهمت أهدافه في قيادة الفراعنة الصغار لدور 32.

والآن، بعد مرور سبعة أشهر فقط، يستعد الشاب اليافع لاستعراض قدراته على المسرح الأكبر في عالم كرة القدم.

وبعد أن شارك مع الأهلي في المسابقات المحلية ودوري أبطال أفريقيا، حط الفتى، المولود في العاصمة المصرية القاهرة، الرحال في أكاديمية برشلونة في فبراير وانضم لفريق الشباب بالنادي تحت 19 عاما، ولعب دورا حاسما في الأمتار الأخيرة من الموسم ليقود فريقه لخطف لقب الدوري من جاره إسبانيول، مسجلا حصيلة مذهلة بلغت 5 أهداف في 7 مباريات فقط.

وكانت العروض المبهرة التي قدمها عبدالكريم، الذي لم يكن قد مثل المنتخب المصري الأول بعد، على مستوى الأندية كافية لإقناع هداف المنتخب الوطني السابق والمدير الفني الحالي حسام حسن بضمه لقائمته المكونة من 26 لاعباً للمشاركة في العرس المونديالي بأمريكا الشمالية.

ودشن النجم الصاعد مشواره بقوة مع فريق الشباب ببرشلونة، حيث افتتح سجله التهديفي بضربة رأس في مباراته الأولى التي انتهت بالتعادل 2 / 2 أمام هويسكا في أوائل مارس/آذار الماضي.

وتحدث جوردي ساوسيدو، حارس مرمى الفريق المنافس، لفيفا عن حالة الحماس التي سادت معسكر فريقه قبيل اللقاء وهم يضعون خطة لإيقاف هذا المهاجم الذي تصدر العناوين.

وقال ساوسيدو: "كونه قادماً من بلد وقارة أخرى، والضجة المثارة حوله كأحد نجوم المستقبل، أمر أشعل حماسنا في غرفة الملابس، وكنا متطلعين لرؤية ما يمكنه تقديمه على أرض الملعب".

وفي الأسبوع الذي سبق المباراة، أمضى ساوسيدو ساعات طويلة يتصفح وسائل التواصل الاجتماعي بحثاً عن مقاطع فيديو للمهاجم الشاب، واستذكر الحارس قائلا: "بما أنها كانت مباراته الأولى، أتذكر أنه ظهر تائهاً قليلاً في الدقائق الأولى، ولكن لم يمر وقت طويل حتى ظهرت قدراته الاستثنائية".

وأشار "إنه يمنح برشلونة خياراً مختلفاً لأنه يشكل تهديداً كبيراً في الكرات الهوائية ويجيد اللعب بظهره للمرمى".

وأضاف: "إنه يمثل المهاجم الصريح بالأسلوب الكلاسيكي القديم، حيث ترتكز طريقة لعبه على كونه محطة استلام الكرة، والتواجد دائماً داخل منطقة الجزاء، وتحويل الفرص إلى أهداف".

وألمح ساوسيدو إلى أن أبرز نقاط القوة لدى عبد الكريم هي تفوقه في الألعاب الهوائية وبنيته الجسدية القوية، قائلاً: "لم يكن قد مضى على وصوله إلى إسبانيا سوى وقت قصير، ومع ذلك كان اللاعب الأقوى بدنياً على أرض الملعب".

