مليون جنيه.. مكافآت خاصة للاعبي الزمالك حال الفوز على الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، رصد مكافآت خاصة للاعبين حال الفوز على الأهلي وحسم لقب بطولة الدوري.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على شاشة Modern Mti: سيكون هناك مليون جنيه يتم توزيعهم على الفريق بالكامل، بخلاف مكافآت آخرى من مجلس إدارة نادي الزمالك يتم صرفها وفقا للائحة.

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، في تمام الثامنة مساء غدٍ الجمعة الموافق 1 مايو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب.

وتُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري.